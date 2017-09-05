Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 05.09, 19:58

    Лавров призвал США не поддаваться эмоциям в ситуации с КНДР

    1 комментарий
    Лавров призвал США не поддаваться эмоциям в ситуации с КНДР

    Лавров призвал США не поддаваться эмоциям в ситуации с КНДР

    Лавров призвал США не поддаваться эмоциям в ситуации с КНДР
  • Фото Associated Press © 2017

    • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обменялись оценками ситуации на Корейском полуострове и обсудили ракетно-ядерные испытания КНДР.

    Во время телефонной беседы, которая состоялась по американской инициативе, Лавров высказался против эскалации военной напряженности и подчеркнул, что для поиска мирных путей урегулирования необходимо использовать политико-дипломатический инструментарий. Также глава МИД РФ призвал не поддаваться эмоциям и сохранять сдержанность.

    При этом Лавров подчеркнул, что Россия готова рассмотреть американский проект резолюции СБ ООН с осуждением шагов КНДР, но в документе должна найти отражение мысль об отсутствии военного решения проблемы, сообщили в МИД РФ.

    Кроме того, Лавров обвинил власти США в захвате российской дипломатической собственности и грубейшем нарушении международно-правовых норм.

    смотретьСеверная Корея начала транспортировку МБР к западному берегу страны
    Северная Корея начала транспортировку МБР к западному берегу страны
    Напомним, 3 сентября стало известно, что Северная Корея провела испытание водородной бомбы. Действия КНДР вызвали резкую критику со стороны международного сообщества. Так, в ЕС пригрозили расширить санкции против Пхеньяна, а президент США Дональд Трамп не исключил применения военных мер.

    Владимир Путин решительно осудил действия властей КНДР, отметив, что нагнетание военной истерии вокруг КНДР ведет в тупик.

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