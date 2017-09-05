Путин назвал нелепостью требование США к РФ ввести санкции против КНДР

У Северной Кореи есть ядерный заряд, заявил президент РФ Владимир Путин на
пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Сямэне.
Владимир Путин назвал ядерные испытания КНДР «упражнениями» и заявил, что Россия осуждает действия Пхеньяна — они носят провокационный характер. Однако нагнетание военной истерии вокруг КНДР ведет в тупик, подчеркнул российский лидер.
Владимир Путин, президент РФ: «У Северной Кореи есть не только ракеты средней дальности, но там есть еще дальнобойная артиллерия и системы залпового огня. Против этих систем оружия вообще бессмысленно применение противоракетной техники».
Путин предупредил, что без переговоров с КНДР можно довести ситуацию к планетарной катастрофе: жители КНДР «траву будут есть», но не откажутся от ядерной программы — нужен диалог.
Владимир Путин: «Да они (в КНДР) траву будут есть, но не откажутся от этой программы, если не будут чувствовать себя в безопасности. А что может обеспечить безопасность? Восстановление международного права. Нужно вести дело к диалогу между всеми заинтересованными сторонами».
По словам главы российского государства, использование санкций любого рода по отношению к Пхеньяну является «бесполезным и неэффективным». Новые санкции против КНДР не отразятся на РФ: у России и Северной Кореи почти нулевой товарооборот. Также президент назвал нелепостью требование США к РФ присоединиться к санкциям в отношении КНДР, ранее введя санкции против Москвы и Пхеньяна.
Северная Корея на днях заявила о проведении испытаний водородной бомбы. Действия КНДР вызвали резкую критику со стороны международного сообщества. Евросоюз пригрозил расширить санкции против Пхеньяна. Президент США не исключил применения военных мер. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином также решительно осудил действия властей КНДР
Владимир Путин, президент РФ: «У Северной Кореи есть не только ракеты средней дальности, но там есть еще дальнобойная артиллерия и системы залпового огня. Против этих систем оружия вообще бессмысленно применение противоракетной техники».
Путин предупредил, что без переговоров с КНДР можно довести ситуацию к планетарной катастрофе: жители КНДР «траву будут есть», но не откажутся от ядерной программы — нужен диалог.
Владимир Путин: «Да они (в КНДР) траву будут есть, но не откажутся от этой программы, если не будут чувствовать себя в безопасности. А что может обеспечить безопасность? Восстановление международного права. Нужно вести дело к диалогу между всеми заинтересованными сторонами».
По словам главы российского государства, использование санкций любого рода по отношению к Пхеньяну является «бесполезным и неэффективным». Новые санкции против КНДР не отразятся на РФ: у России и Северной Кореи почти нулевой товарооборот. Также президент назвал нелепостью требование США к РФ присоединиться к санкциям в отношении КНДР, ранее введя санкции против Москвы и Пхеньяна.
Северная Корея на днях заявила о проведении испытаний водородной бомбы. Действия КНДР вызвали резкую критику со стороны международного сообщества. Евросоюз пригрозил расширить санкции против Пхеньяна. Президент США не исключил применения военных мер. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином также решительно осудил действия властей КНДР
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