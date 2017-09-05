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  • 05.09, 10:54

    Путин назвал нелепостью требование США к РФ ввести санкции против КНДР

    1 комментарий
    • Фото РИА Новости
    Путин назвал нелепостью требование США к РФ ввести санкции против КНДР

    Путин назвал нелепостью требование США к РФ ввести санкции против КНДР

    Путин назвал нелепостью требование США к РФ ввести санкции против КНДР
  • Фото РИА Новости

    • У Северной Кореи есть ядерный заряд, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Сямэне.

    Владимир Путин назвал ядерные испытания КНДР «упражнениями» и заявил, что Россия осуждает действия Пхеньяна — они носят провокационный характер. Однако нагнетание военной истерии вокруг КНДР ведет в тупик, подчеркнул российский лидер.

    Владимир Путин, президент РФ: «У Северной Кореи есть не только ракеты средней дальности, но там есть еще дальнобойная артиллерия и системы залпового огня. Против этих систем оружия вообще бессмысленно применение противоракетной техники».

    Путин предупредил, что без переговоров с КНДР можно довести ситуацию к планетарной катастрофе: жители КНДР «траву будут есть», но не откажутся от ядерной программы — нужен диалог.

    Владимир Путин: «Да они (в КНДР) траву будут есть, но не откажутся от этой программы, если не будут чувствовать себя в безопасности. А что может обеспечить безопасность? Восстановление международного права. Нужно вести дело к диалогу между всеми заинтересованными сторонами».

    По словам главы российского государства, использование санкций любого рода по отношению к Пхеньяну является «бесполезным и неэффективным». Новые санкции против КНДР не отразятся на РФ: у России и Северной Кореи почти нулевой товарооборот. Также президент назвал нелепостью требование США к РФ присоединиться к санкциям в отношении КНДР, ранее введя санкции против Москвы и Пхеньяна.

    смотретьСеверная Корея начала транспортировку МБР к западному берегу страны
    Северная Корея начала транспортировку МБР к западному берегу страны
    Северная Корея на днях заявила о проведении испытаний водородной бомбы. Действия КНДР вызвали резкую критику со стороны международного сообщества. Евросоюз пригрозил расширить санкции против Пхеньяна. Президент США не исключил применения военных мер. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином также решительно осудил действия властей КНДР

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