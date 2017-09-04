Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 04.09, 19:46

    Президенты РФ и Южной Кореи осудили ядерное испытание КНДР

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    Президенты РФ и Южной Кореи осудили ядерное испытание КНДР

    Президенты РФ и Южной Кореи осудили ядерное испытание КНДР

    Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

    Как сообщила пресс-служба Кремля, президент РФ и его южнокорейский коллега решительно осудили проведенное Пхеньяном испытание водородной бомбы.

    Пресс-служба Кремля: «С российской стороны вновь акцентировано, что урегулирование этой крайне сложной ситуации возможно исключительно путем возобновления переговоров, активного использования политико-дипломатических средств».

    Главы государств условились продолжить обсуждение ситуации на Корейском полуострове 6 сентября во Владивостоке на Восточном экономическом форуме.

    смотретьТрамп подтвердил готовность США использовать ядерное оружие против КНДР
    Трамп подтвердил готовность США использовать ядерное оружие против КНДР
    Накануне Северная Корея официально объявила, что провела успешное испытание водородной бомбы. Действия КНДР вызвали резкую критику со стороны международного сообщества. Евросоюз пригрозил расширить санкции против Пхеньяна. Президент США не исключил применения военных мер. Сегодня стало известно о подготовке КНДР к очередным ракетным пускам.

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