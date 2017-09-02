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  • 02.09, 07:15

    «Консервация отношений»: Захарова объяснила дым у здания генконсульства РФ в Сан-Франциско

    2 комментария
    «Консервация отношений»: Захарова объяснила дым у здания генконсульства РФ в <nobr>Сан-Франциско</nobr>

    «Консервация отношений»: Захарова объяснила дым у здания генконсульства РФ в Сан-Франциско

    «Консервация отношений»: Захарова объяснила дым у здания генконсульства РФ в <nobr>Сан-Франциско</nobr>
  • Фото Associated Press © 2017

    • Официальный представитель МИД РФ прокомментировала истерию, которые американские СМИ подняли из-за «дыма над российским генконсульством» в Сан-Франциско.

    История с вызовом пожарного расчета к генеральному консульству РФ в Сан-Франциско (штат Калифорния) получила продолжение. После того, как российские дипломаты не впустили на территорию консульства пожарных, к зданию прибыл инспектор-эколог, вызванный для замера уровня загрязнения воздуха.

    Как передает Associated Press, инспектор не обнаружил никаких нарушений и убедился, что дыма над зданием генконсульства РФ не видно. Основанием для вызова инспектора стала жара. Температура воздуха в Сан-Франциско в пятницу достигала 38 градусов. В городе введены ограничения на пользования каминами и мангалами, распространена рекомендация воздержаться от сжигания мусора.

    В МИД РФ заявили, что производятся мероприятия по консервации закрывающегося здания генконсульства РФ в Сан-Франциско. Об этом Мария Захарова написала на своей странице в Facebook.

    смотретьК российскому консульству в Сан-Франциско вызвали пожарных
    К российскому консульству в Сан-Франциско вызвали пожарных
    Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «В Сан-Франциско начинается очередной цирк — новый виток травли под названием „А что это вы там делаете?“ Дав 2 дня на экстренную консервацию здания и решив провести в помещении, много лет обладавшем дипломатической неприкосновенностью, обыск с участием сотрудников ФБР, „принимающая сторона“ во второй половине дня 1 сентября „случайно заметила“ над зданием дым. Правда так же случайно не заметила, что он идет из трубы. Посыпались вопросы американских журналистов о том, что за струйка дыма поднимается над российским генконсульством. Отвечаю: производятся мероприятия по консервации здания. В этой связи могут закрываться окна, опускаться шторы, выключаться свет, спускаться вода, запираться двери, выбрасываться мусор, отключаться отопительные приборы, включаться системы жизнеобеспечения и многое другое».

    По мнению Захаровой, американским властям рано или поздно придется извиниться за свои действия.

    смотретьЗахарова: спецслужбы США вознамерились провести обыск в российском генконсульстве
    Захарова: спецслужбы США вознамерились провести обыск в российском генконсульстве
    Мария Захарова: «Стыдно следить за действиями американских властей и всей этой информационной кампанией. Позже все будет, как бывает в США всегда: найдутся те, кто стоял за всей этой русофобской истерикой, будет признана очередная ошибка, возможно, мы услышим скупые извинения. Но всё это будет, как всегда, потом. А сейчас вместо торжеств по случаю 1 сентября и трудовой рутины по выдаче паспортов и виз профессионально ориентированные на развитие двусторонних отношений сотрудники Генконсульства занимаются консервацией здания. Хотя нет. Никакого не здания. Они консервируют российско-американские отношения. Чтобы сохранить их для лучших времен».

    смотретьСША потребовали от России закрыть генконсульство в Сан-Франциско
    США потребовали от России закрыть генконсульство в Сан-Франциско
    Власти США потребовали до 2 сентября закрыть консульство РФ в Сан-Франциско и два торгпредства РФ в Вашингтоне и Нью-Йорке. В Белом доме объяснили, что это было решением президента США. В пятницу Захарова сообщила о том, что на заблокированной со 2 сентября дипсобственности РФ в Сан-Франциско спецслужбы США готовятся провести обыски. В МИД РФ и Совфеде считают это грубым нарушением обязательств США по Венским конвенциям.

    В Госдепартаменте США отказались давать комментарии об этом и посоветовали журналистам «обращаться в ФБР».

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