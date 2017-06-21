Странное поведение Порошенко на встрече с Трампом удивило соцсети

Пользователи соцсетей обсуждают видео со встречи президента Украины Петра Порошенко с главой США Дональдом Трампом.
В частности, интернет-пользователей заинтересовала странная жестикуляция Порошенко во время разговора с Трампом. Отмечается, что в ходе короткой беседы с американским лидером глава Украины 27 раз хлопнул себя по левой руке.
В комментариях к видео на Facebook многие пользователи задались вопросом, что означают эти хлопки с психологической точки зрения. Некоторые предположили, что таким образом Порошенко как бы ставит точку, показывая, что добился своей цели и встретился-таки с американским президентом. Другие посчитали, что жестикуляция украинского лидера указывает на сильное волнение. Один из комментаторов пошутил, что Порошенко «охватил нервный тик». Еще одна пользовательница отметила, что таким образом президент «отбивал заученный текст».
Напомним, Порошенко прилетел в США 19 июня с двухдневным рабочим визитом. Еще до встречи с Трампом украинский лидер заявил, что Украина «пользуется фантастической поддержкой США», и подчеркнул, что встретится с американским президентом «раньше Владимира Путина». В Кремле прокомментировали, что в данном вопросе гонки устраивать просто неуместно.
Между тем американская пресса уже окрестила встречу Порошенко с Трампом «приемом на низком уровне». Многие западные СМИ отметили, что в график американского президента встреча была внесена под названием drop in, то есть «заглянет ненадолго». Иными словами, Трамп занимался своими делами, а к нему в кабинет вице-президент Майк Пенс привел украинского лидера для знакомства и совместной фотосессии.
Помимо встречи с президентом и вице-президентом США, Порошенко провел переговоры с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард и руководителем Всемирного банка Джимом Ен Кимом.
В комментариях к видео на Facebook многие пользователи задались вопросом, что означают эти хлопки с психологической точки зрения. Некоторые предположили, что таким образом Порошенко как бы ставит точку, показывая, что добился своей цели и встретился-таки с американским президентом. Другие посчитали, что жестикуляция украинского лидера указывает на сильное волнение. Один из комментаторов пошутил, что Порошенко «охватил нервный тик». Еще одна пользовательница отметила, что таким образом президент «отбивал заученный текст».
Напомним, Порошенко прилетел в США 19 июня с двухдневным рабочим визитом. Еще до встречи с Трампом украинский лидер заявил, что Украина «пользуется фантастической поддержкой США», и подчеркнул, что встретится с американским президентом «раньше Владимира Путина». В Кремле прокомментировали, что в данном вопросе гонки устраивать просто неуместно.
Между тем американская пресса уже окрестила встречу Порошенко с Трампом «приемом на низком уровне». Многие западные СМИ отметили, что в график американского президента встреча была внесена под названием drop in, то есть «заглянет ненадолго». Иными словами, Трамп занимался своими делами, а к нему в кабинет вице-президент Майк Пенс привел украинского лидера для знакомства и совместной фотосессии.
Помимо встречи с президентом и вице-президентом США, Порошенко провел переговоры с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард и руководителем Всемирного банка Джимом Ен Кимом.
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