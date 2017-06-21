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  • 21.06, 11:50
    Западные СМИ назвали встречу Порошенко с Трампом «приемом на низком уровне». визиты, переговоры, Порошенко, Трамп Дональд, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Западные СМИ назвали встречу Порошенко с Трампом «приемом на низком уровне»

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    Западные СМИ назвали встречу Порошенко с Трампом «приемом на низком уровне»

    Западные СМИ назвали встречу Порошенко с Трампом «приемом на низком уровне»

      Пётр Порошенко рассказал о подробностях первой встречи с Дональдом Трампом. В интервью Fox News президент Украины сообщил, что успел обсудить с американским коллегой поставки угля и газа из США, успешное сотрудничество в экономике и даже санкции против России. В коммюнике Белого дома темы переговоров уложились в одну строчку.

      Для президента Украины Петра Порошенко этот визит в США был рабочим, то есть не подразумевал большого церемониала. Тем не менее на Украине о нем говорили, как о чем-то судьбоносном.

      На деле оказалось, что встреча с Порошенко внесена в график американского президента под названием drop in, то есть заглянет ненадолго. Иными словами, Трамп занимался своими делами, встречался с советником по национальной безопасности, а к нему в кабинет вице-президент Майк Пенс привел украинского лидера для совместной фотосессии.

      Дональд Трамп, президент США: «Это большая честь быть тут с президентом Украины Порошенко. Это тот регион, к которому было привлечено все наше внимание, и все про это читают. У нас было хорошее обсуждение, эти переговоры продолжатся на протяжении дня. Я считаю, был достигнут значительный прогресс».

      Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, такие слова произносят, когда никаких конкретных договоренностей не достигнуто, — обычные протокольные заверения в дружбе и партнерстве. Собственно, и по ответу Порошенко стало очевидно, что он ждал от встречи большего.

      Пётр Порошенко, президент Украины: «Я абсолютно уверен, что Украина — это история успеха. И я горжусь тем, что вы, господин президент, и Соединенные Штаты являетесь соавторами этой истории успеха».

      Дальше об успехе партнерских отношений с США украинскому лидеру пришлось говорить одному. На лужайку Белого дома к журналистам, как это обычно происходит после встреч с главами государств, президент Трамп вместе с Порошенко не вышел, у него нашлись дела поважнее.

      Впрочем, насколько украинского президента действительно волнует первая часть этой повестки — мир на востоке Украины — осталось неясно. Во всяком случае в Пентагоне, на встрече с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, Пётр Порошенко говорил не о мире, а о боеспособности своей армии.

      Пётр Порошенко: «Мы вместе с американскими партнерами создали новые вооруженные силы Украины, которых 3 года назад не было. И сейчас мы не собираемся останавливаться. Мы агрессивны. Мы построили вооруженные силы, которые входят в десятку лучших армий Европы».

      Где украинская армия не собирается останавливаться и насколько она агрессивна, Порошенко не уточнил, но если это часть нового плана в отношении Донбасса, разрабатываемого руководством Украины, тогда становится понятно, почему Белый дом так не хочет поставлять Украине летальное вооружение. С ним на мир в регионе вообще рассчитывать не придется.

      «Прием на низком уровне», — так окрестила этот визит американская пресса. Пётр Порошенко приехал в США за поддержкой, но, похоже, кроме нескольких весьма обтекаемых заверений в дружбе и партнерстве, не получил ничего.

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