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  • 20.06, 10:07

    В Белом доме назначили время встречи Трампа и Порошенко

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    В Белом доме назначили время встречи Трампа и Порошенко

    В Белом доме назначили время встречи Трампа и Порошенко

    Встреча с президентом Украины Петром Порошенко внесена в рабочий график Дональда Трампа, сообщили в Белом доме.

    По данным «Интерфакс», встреча лидеров двух стран назначена на 11:00 по местному времени (18:00 по Москве). Уточняется, что Дональд Трамп присоединится к встрече Порошенко с вице-президентом США Майклом Пенсом, которая начнется раньше.

    При этом Белый дом пока не информирует о том, какие вопросы американский президент намеревается обсудить с Порошенко.

    Накануне сообщалось, что президент Украины Пётр Порошенко вылетел в США с рабочим визитом. Украинский лидер планировал встретиться с президентом США, однако, по первоначальной информации, встречу с Порошенко должен был провести вице-президент Майкл Пенс.

    Между тем в Киеве сообщили, что в ходе встречи президентов США и Украины будет обсуждаться ход реализации минских договоренностей, доступ в Крым международных наблюдателей, а также вопросы двустороннего сотрудничества. Кроме этого, «Порошенко и Трамп рассмотрят варианты взаимодействия по осуществлению давления на Россию».

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