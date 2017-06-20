Белый дом: с президентом Украины встретится вице-президент США

В Белом доме сообщили, что вопрос о встрече Дональда Трампа с Петром Порошенко пока открыт. С президентом Украины в Вашингтоне встретится
вице-президент США Майкл Пенс.
В Белом доме сообщили, что с президентом Украины Петром Порошенко, который направился с визитом в Вашингтон, проведет встречу вице-президент США Майкл Пенс. О вероятности встречи Порошенко с президентом США Трампом пока точной информации нет.
Шон Спайсер, официальный представитель Белого дома: «Как я понимаю, с ним встретится вице-президент. Встреча намечена на завтра. По встрече с президентом Трампом пока ясности нет, мы сообщим дополнительно».
Ранее пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко сообщил, что украинский президент отправился в США с рабочим визитом, о котором было известно еще 14 июня.
Тогда сообщалось, что в ходе встречи президентов США и Украины будет обсуждаться ход реализации минских договоренностей, доступ в Крым международных наблюдателей, а также вопросы двустороннего сотрудничества. При этом в МИД Украины заявили, что «Порошенко и Трамп рассмотрят варианты взаимодействия по осуществлению давления на Россию».
Шон Спайсер, официальный представитель Белого дома: «Как я понимаю, с ним встретится вице-президент. Встреча намечена на завтра. По встрече с президентом Трампом пока ясности нет, мы сообщим дополнительно».
Ранее пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко сообщил, что украинский президент отправился в США с рабочим визитом, о котором было известно еще 14 июня.
Тогда сообщалось, что в ходе встречи президентов США и Украины будет обсуждаться ход реализации минских договоренностей, доступ в Крым международных наблюдателей, а также вопросы двустороннего сотрудничества. При этом в МИД Украины заявили, что «Порошенко и Трамп рассмотрят варианты взаимодействия по осуществлению давления на Россию».
Комментарии