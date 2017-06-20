В Кремле Порошенко посоветовали не устраивать гонки с Путиным

В Кремле прокомментировали заявление Петра Порошенко о том, что он проведет встречу с Дональдом Трампом раньше Владимира Путина.
Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в данном вопросе гонки устраивать просто неуместно.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Мы не считаем, что здесь уместно устраивать какие-то гонки. Информация о реальном положении дел с украинским урегулированием в Вашингтоне хорошо известна, и при желании в Вашингтоне с легкостью могут ознакомиться со всеми нюансами».
При этом Песков выразил надежду на то, что американские власти используют переговоры с Порошенко для того, чтобы послать «мощный сигнал» о необходимости выполнения минских договоренностей.
Сам же визит Порошенко в США пресс-секретарь президента РФ назвал вопросом двусторонних американо-украинских отношений.
Порошенко заявил, что Украина пользуется «мощной и фантастической» поддержкой со стороны США.
Напомним, Пётр Порошенко отправился в США накануне, 19 июня. В Вашингтоне украинский лидер встретится с вице-президентом США Майклом Пенсом. Позднее к их беседе присоединится Дональд Трамп.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Мы не считаем, что здесь уместно устраивать какие-то гонки. Информация о реальном положении дел с украинским урегулированием в Вашингтоне хорошо известна, и при желании в Вашингтоне с легкостью могут ознакомиться со всеми нюансами».
При этом Песков выразил надежду на то, что американские власти используют переговоры с Порошенко для того, чтобы послать «мощный сигнал» о необходимости выполнения минских договоренностей.
Сам же визит Порошенко в США пресс-секретарь президента РФ назвал вопросом двусторонних американо-украинских отношений.
Порошенко заявил, что Украина пользуется «мощной и фантастической» поддержкой со стороны США.
Напомним, Пётр Порошенко отправился в США накануне, 19 июня. В Вашингтоне украинский лидер встретится с вице-президентом США Майклом Пенсом. Позднее к их беседе присоединится Дональд Трамп.
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