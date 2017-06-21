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  • 21.06, 13:20

    В Кремле отказались комментировать встречу Трампа и Порошенко

    2 комментария

    В Кремле отказались комментировать встречу Трампа и Порошенко

    В Кремле отказались комментировать встречу Трампа и Порошенко

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не собирается давать какую-либо оценку состоявшейся накануне встрече президентов США и Украины.

    Дмитрий Песков: «Это не наше дело — давать оценку состоявшимся переговорам президента Порошенко с вице-президентом США Пенсом и встречи президента Порошенко и президента Трампа. Это, наверное, ремесло для украинских политологов и для американских наблюдателей».

    При этом пресс-секретарь президента России добавил, что в Москве бы приветствовали, «если бы в результате этих контактов Киев получил сигнал о необходимости выполнения минских договоренностей».

    Напомним, Порошенко отправился в США 19 июня с рабочим визитом. Еще до встречи с Трампом украинский лидер заявил, что Украина «пользуется фантастической поддержкой США», и подчеркнул, что встретится с американским президентом «раньше Владимира Путина». В Кремле прокомментировали, что в данном вопросе гонки устраивать просто неуместно.

    Между тем американская пресса уже окрестила встречу Порошенко с Трампом «приемом на низком уровне». Многие западные СМИ отметили, что в график американского президента встреча была внесена под названием drop in, то есть «заглянет ненадолго». Иными словами, Трамп занимался своими делами, а к нему в кабинет вице-президент Майк Пенс привел украинского лидера для знакомства и совместной фотосессии.

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