В Кремле отказались комментировать встречу Трампа и Порошенко

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не собирается давать
какую-либо оценку состоявшейся накануне встрече президентов США и Украины.
Дмитрий Песков: «Это не наше дело — давать оценку состоявшимся переговорам президента Порошенко с вице-президентом США Пенсом и встречи президента Порошенко и президента Трампа. Это, наверное, ремесло для украинских политологов и для американских наблюдателей».
При этом пресс-секретарь президента России добавил, что в Москве бы приветствовали, «если бы в результате этих контактов Киев получил сигнал о необходимости выполнения минских договоренностей».
Порошенко отправился в США 19 июня с рабочим визитом. Еще до встречи с Трампом украинский лидер заявил, что Украина «пользуется фантастической поддержкой США», и подчеркнул, что встретится с американским президентом «раньше Владимира Путина». В Кремле прокомментировали, что в данном вопросе гонки устраивать просто неуместно.
«приемом на низком уровне». Многие западные СМИ отметили, что в график американского президента встреча была внесена под названием drop in, то есть «заглянет ненадолго». Иными словами, Трамп занимался своими делами, а к нему в кабинет вице-президент Майк Пенс привел украинского лидера для знакомства и совместной фотосессии.
При этом пресс-секретарь президента России добавил, что в Москве бы приветствовали, «если бы в результате этих контактов Киев получил сигнал о необходимости выполнения минских договоренностей».
Порошенко отправился в США 19 июня с рабочим визитом. Еще до встречи с Трампом украинский лидер заявил, что Украина «пользуется фантастической поддержкой США», и подчеркнул, что встретится с американским президентом «раньше Владимира Путина». В Кремле прокомментировали, что в данном вопросе гонки устраивать просто неуместно.
«приемом на низком уровне». Многие западные СМИ отметили, что в график американского президента встреча была внесена под названием drop in, то есть «заглянет ненадолго». Иными словами, Трамп занимался своими делами, а к нему в кабинет вице-президент Майк Пенс привел украинского лидера для знакомства и совместной фотосессии.
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