Украинский президент Порошенко рассказал о своих впечатлениях от встречи с президентом США.
В интервью телеканалу Fox News Пётр Порошенко заявил, что не верит в «сговор» Трампа с Россией, о котором постоянно сообщают американские СМИ.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Он не похож на президента, у которого особые отношения с Россией».
Порошенко также рассказал в этом интервью о своих впечатлениях о президенте США, которые он вынес из личной встречи, цитирует РИА Новости.
Пётр Порошенко: «Мои личные впечатления — он замечательный лидер, с большой харизмой, с большой политической волей, он твердый друг Украины, который помогает мне установить мир в стране. Я увидел очень сильного лидера, который послал ясный сигнал поддержки нашей территориальной целостности, суверенитета и независимости».
Кроме встречи с президентом США Порошенко также провел в Вашингтоне переговоры с вице-президентом Майком Пенсом, госсекретарем Рексом Тиллерсоном, министром обороны Джеймсом Мэттисом, главами МВФ и Всемирного банка.
Порошенко отправился в США 19 июня. Еще до встречи с Трампом Порошенко заявил, что Украина «пользуется фантастической поддержкой США», и подчеркнул, что встретится с Трампом «раньше Владимира Путина». В Кремле прокомментировали, что в данном вопросе гонки устраивать просто неуместно.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Он не похож на президента, у которого особые отношения с Россией».
Порошенко также рассказал в этом интервью о своих впечатлениях о президенте США, которые он вынес из личной встречи, цитирует РИА Новости.
Пётр Порошенко: «Мои личные впечатления — он замечательный лидер, с большой харизмой, с большой политической волей, он твердый друг Украины, который помогает мне установить мир в стране. Я увидел очень сильного лидера, который послал ясный сигнал поддержки нашей территориальной целостности, суверенитета и независимости».
Кроме встречи с президентом США Порошенко также провел в Вашингтоне переговоры с вице-президентом Майком Пенсом, госсекретарем Рексом Тиллерсоном, министром обороны Джеймсом Мэттисом, главами МВФ и Всемирного банка.
Порошенко отправился в США 19 июня. Еще до встречи с Трампом Порошенко заявил, что Украина «пользуется фантастической поддержкой США», и подчеркнул, что встретится с Трампом «раньше Владимира Путина». В Кремле прокомментировали, что в данном вопросе гонки устраивать просто неуместно.
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