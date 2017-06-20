Пётр Порошенко заявил, что на встрече с Дональдом Трампом обсудил выполнение минских соглашений и урегулирование конфликта в Донбассе.
По словам украинского лидера, было объявлено, что США остаются преданными минским соглашениям. Были детально обсуждены шаги, которые предстоит сделать.
Кроме того, Порошенко назвал встречу с Трампом «полноценной» и «детальной», передает «Интерфакс».
Пётр Порошенко, президент Украины: «Состоялась полноценная, детальная встреча с президентом США Дональдом Трампом. Мы получили твердую поддержку со стороны США, поддержку и в отношении суверенитета, территориальной целостности, независимости нашего государства».
А в своем Twitter Порошенко заявил, что доволен результатам переговоров, и поблагодарил Вашингтон за поддержку Украины.
Трамп же отметил, что «для него большая честь» приветствовать лидера Украины, в дела которой США «очень вовлечены», сообщает РИА Новости. На встрече в Белом доме также присутствовали вице-президент США Майк Пенс и советник по национальной безопасности Герберт Макмастер.
Напомним, Пётр Порошенко отправился в США накануне, 19 июня. А ранее сегодня украинский лидер заявил, что Украина пользуется «мощной и фантастической» поддержкой США, и подчеркнул, что встретится с Трампом раньше Владимира Путина. В ответ пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в данном вопросе гонки устраивать просто неуместно.
Кроме того, Порошенко назвал встречу с Трампом «полноценной» и «детальной», передает «Интерфакс».
Пётр Порошенко, президент Украины: «Состоялась полноценная, детальная встреча с президентом США Дональдом Трампом. Мы получили твердую поддержку со стороны США, поддержку и в отношении суверенитета, территориальной целостности, независимости нашего государства».
А в своем Twitter Порошенко заявил, что доволен результатам переговоров, и поблагодарил Вашингтон за поддержку Украины.
Порядок денний зустрічей в Білому Домі дуже широкий. Я задоволений— Петро Порошенко (@poroshenko) 20 июня 2017 г.
результатами перемовин і вдячний нашим партнерам за підтримку України pic.twitter.com/Hk1PFpRN0w
Трамп же отметил, что «для него большая честь» приветствовать лидера Украины, в дела которой США «очень вовлечены», сообщает РИА Новости. На встрече в Белом доме также присутствовали вице-президент США Майк Пенс и советник по национальной безопасности Герберт Макмастер.
After meeting with @VP Ukraine President Poroshenko met with @POTUS @realDonaldTrump pic.twitter.com/LEFyAMfWYg— Sean Spicer (@PressSec) 20 июня 2017 г.
Напомним, Пётр Порошенко отправился в США накануне, 19 июня. А ранее сегодня украинский лидер заявил, что Украина пользуется «мощной и фантастической» поддержкой США, и подчеркнул, что встретится с Трампом раньше Владимира Путина. В ответ пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в данном вопросе гонки устраивать просто неуместно.
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