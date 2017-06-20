Майор Соколов. Игра без правил
ТВ-Эфир
Майор Соколов. Игра без правил
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 20.06, 20:44
    Порошенко назвал встречу с Трампом «полноценной и детальной». переговоры, Порошенко, США, Трамп Дональд, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Порошенко назвал встречу с Трампом «полноценной и детальной»

    6 комментариев
    Порошенко назвал встречу с Трампом «полноценной и детальной»

    Порошенко назвал встречу с Трампом «полноценной и детальной»

    Порошенко назвал встречу с Трампом «полноценной и детальной»
    • Фото Associated Press © 2017, Evan Vucci

      • Пётр Порошенко заявил, что на встрече с Дональдом Трампом обсудил выполнение минских соглашений и урегулирование конфликта в Донбассе.

      По словам украинского лидера, было объявлено, что США остаются преданными минским соглашениям. Были детально обсуждены шаги, которые предстоит сделать.

      Кроме того, Порошенко назвал встречу с Трампом «полноценной» и «детальной», передает «Интерфакс».

      Пётр Порошенко, президент Украины: «Состоялась полноценная, детальная встреча с президентом США Дональдом Трампом. Мы получили твердую поддержку со стороны США, поддержку и в отношении суверенитета, территориальной целостности, независимости нашего государства».

      А в своем Twitter Порошенко заявил, что доволен результатам переговоров, и поблагодарил Вашингтон за поддержку Украины.



      Трамп же отметил, что «для него большая честь» приветствовать лидера Украины, в дела которой США «очень вовлечены», сообщает РИА Новости. На встрече в Белом доме также присутствовали вице-президент США Майк Пенс и советник по национальной безопасности Герберт Макмастер.



      Напомним, Пётр Порошенко отправился в США накануне, 19 июня. А ранее сегодня украинский лидер заявил, что Украина пользуется «мощной и фантастической» поддержкой США, и подчеркнул, что встретится с Трампом раньше Владимира Путина. В ответ пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в данном вопросе гонки устраивать просто неуместно.

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru