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  • 19.06, 14:27
    Ночную атаку в Лондоне мусульмане считают местью британских националистов. Великобритания, Лондон, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Ночную атаку в Лондоне мусульмане считают местью британских националистов

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    Ночную атаку в Лондоне мусульмане считают местью британских националистов

    Ночную атаку в Лондоне мусульмане считают местью британских националистов

      Британская столица приходит в себя после ночной трагедии. Фургон протаранил прихожан мечети в одном из районов Лондона. Машина вылетела на тротуар в тот момент, когда верующие выходили после молитвы. Водителя задержали очевидцы и передали полицейским.

      ЧП произошло у стен мечети. Один человек погиб, 11 тяжело ранены. Под колесами оказались мусульмане, пришедшие в Рамадан на вечернюю службу. За рулем машины сидел человек, совсем не похожий на классического террориста последних лет. И хотя такого рода малобюджетные атаки — изобретение исламистов, у ИГИЛ (запрещенная в РФ экстремистская группировка «Исламское государство») нет на них монополии. Вместо исламиста автомобилем управлял исламофоб.

      Мухаммед, очевидец: «Англичанин, белый, чисто выбрит. Желтые волосы. Совсем не похож на человека с Ближнего Востока. Типично английская или ирландская внешность. Лет 50–55. Сильный такой, качок».

      Предполагаемого убийцу повалила и обезоружила толпа. Его прижали к земле, дождались полицию. Стражи порядка пересадили его в свой белый микроавтобус, из дверей которого он успел крикнуть «я убью всех мусульман» и «я сделал свою часть», после чего послал воздушный поцелуй в поредевшую толпу на пороге мечети. Мусульмане считают, что слово «инцидент», которое употребляют власти, для описания этой атаки не подходит.

      Эмбер Радд, министр внутренних дел Великобритании: «К сожалению, мы проснулись с известием о новом теракте. Мужчина на микроавтобусе въехал в толпу и задавил невинных людей. Один человек погиб, другие ранены. Полиция рассматривает произошедшее как террористический инцидент».

      Как передает корреспондент Лиза Герсон, мусульмане, стоявшие до утра возле полицейского оцепления в районе станции Финсбери-парк, говорят, что воспринимают атаку как месть англичан. После трех терактов подряд (Вестминстерский и Лондонский мосты, а Манчестер), совершенных исламскими экстремистами, очевиден раскол в обществе. Идет волна исламофобии, которая распространяется на всех, у кого темные волосы, кожа и глаза. В Манчестере на минувшей неделе прошел антимусульманский митинг. Члены Английской лиги обороны — ультраправые националисты — несли над толпой голову свиньи. Это животное последователи ислама считают нечистым.

      Ислам, очевидец: «У нас есть такой националист Томми Робинсон. Он устраивает акции, его партия призывает англичан к ответным действиям. Националисты говорят: давайте отомстим мусульманам, надо выгнать, выдавить их из нашей страны».

      Это четвертая атака за последние 3 месяца и за 11 месяцев руководства Терезы Мэй. В общей сложности 36 жертв. Мусульмане могут винить в трагедии националистов, националисты — мусульман, но главное изменение последних месяцев заключается в том, что Британия из острова-крепости с мощными спецслужбами превратилась в уязвимый пятачок земли, где полицейские только переезжают с места на место и изводят километр за километром оградительную ленту, которая не может защитить от новой трагедии.

      До того, как стать премьером, Тереза Мэй 6 лет возглавляла британское МВД. При ней на безопасности решили экономить и сократили численность полицейских в стране на 20 тысяч человек. Сейчас приходится возвращать и усиливать, объявлять максимальный уровень террористической атаки, выводить на улицы военных, выделять 2,5 миллиона фунтов на охрану лондонских мечетей.

      В британском обществе наблюдается не просто социальное расслоение — между мусульманами и националистами строится полицейский кордон. И совещание комитета COBRA (Cabinet Office Briefing Room A) из экстренного стало еженедельным.

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