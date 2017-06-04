Третий теракт с начала года: почему британские спецслужбы вновь пропустили атаку?

Этой ночью в Лондоне произошло сразу два теракта. Семеро погибших. Белый минивэн врезался в толпу на мосту London Bridge. После этого террористы поехали по улицам, с ножами напали на людей.
Троих, как говорят полицейские, нападавших они ликвидировали. На телах тех, кого ликвидировали, были муляжи бомб. Их уничтожили управляемыми взрывами, которые были слышны по всему городу.
На Лондон в третий раз за последние месяцы напали джихадисты, которые на этот раз использовали старый сценарий: тяжелая машина на мосту, от которой сложно увернуться. А когда автомобиль оказывается разбит, из салона выскакивают террористы и с ножами в руках кидаются в самую гущу толпы.
Через восемь минут после начала бойни все трое террористов были застрелены. Но число жертв достигло семи. Примечательно, что информации немного, большинство источников — соцсети. Полиция явно дозирует новостной поток. Это явно результат скандала вокруг манчестерского теракта.
Теперь Трамп пообещал любую возможную помощь британцам, а от своих потребовал забыть про политкорректность и закрыть въезд в Америку для выходцев из мусульманских стран. Ведь лавина терактов — это правда страшно. Третье нападение в текущем году на Британию.
Бомбу в Манчестере взорвали чуть больше недели назад, 22 погибших. В марте — в том же Лондоне машина врезалась в толпу на Вестминстерском мосту, четверо погибших. Каждый раз британцы как заклинание твердят: «Мы не боимся». И пока держатся.
Ведь каждый раз — одно и то же: исламские радикалы. Следы проповедников ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической группировки — ред.) и заявления полиции о том, что у террористов нет национальности, нет религии.
К чести лондонцев, через минуты после терактов в Сети посыпались сообщения: «Живу рядом с местом происшествия, если нужна помощь, заходите». Это как во время настоящей войны, когда делились последним с теми, кто попал под обстрел.
Когда говорят, что Brexit — это сигнал, что Европа распадается, а происходящее — сигнал, что в Европе больше нет безопасных мест, террористы сеют панику. И Brexit страшен тем, что в результате может усложниться обмен информацией между спецслужбами.
Ведь ФБР предупреждало британцев о смертнике, который две недели назад взорвал Манчестер. Доказательства были — его перехваченные переговоры с сообщниками. Почему не успели его остановить? Почему информация не прошла по нужным каналам? Каждый раз остаются одни и те же вопросы без ответов.
Терроризм и безопасность были одной из тем питерского делового форума, потому что речь идет о глобальной угрозе. И потому, что Путину задавали как раз вопросы о борьбе с терроризмом, а он упрямо спрашивал в ответ: зачем отговаривали представителей спецслужб ехать в Россию на общий совет?
Владимир Путин: «Мы только что проводили крупную международную конференцию по вопросам безопасности на уровне советов безопасности стран-партнеров. Приехали представители из 95 стран мира. И очень многие нам на ухо шепчут: „Нас уговаривали в Брюсселе и Вашингтоне не ехать в Россию“. Это что такое? Люди, которые занимают такую позицию, они каким местом своего тела думают?»
Еще Тони Блэра предупреждали спецслужбы, что вторжение в Ирак будет означать одно — Европа навсегда под ударом. Теперь, когда мэр Лондона Садик Хан заявляет, что «лондонцы увидят усиленные патрули полиции в течение следующих нескольких дней» и нет причин беспокоиться, хочется вслед за Трампом писать в Twitter: «Вы серьезно? Это уже не бомба замедленного действия, это настоящие бомбы».
Подробности — в видеоматериале.
На Лондон в третий раз за последние месяцы напали джихадисты, которые на этот раз использовали старый сценарий: тяжелая машина на мосту, от которой сложно увернуться. А когда автомобиль оказывается разбит, из салона выскакивают террористы и с ножами в руках кидаются в самую гущу толпы.
Через восемь минут после начала бойни все трое террористов были застрелены. Но число жертв достигло семи. Примечательно, что информации немного, большинство источников — соцсети. Полиция явно дозирует новостной поток. Это явно результат скандала вокруг манчестерского теракта.
Теперь Трамп пообещал любую возможную помощь британцам, а от своих потребовал забыть про политкорректность и закрыть въезд в Америку для выходцев из мусульманских стран. Ведь лавина терактов — это правда страшно. Третье нападение в текущем году на Британию.
Бомбу в Манчестере взорвали чуть больше недели назад, 22 погибших. В марте — в том же Лондоне машина врезалась в толпу на Вестминстерском мосту, четверо погибших. Каждый раз британцы как заклинание твердят: «Мы не боимся». И пока держатся.
Ведь каждый раз — одно и то же: исламские радикалы. Следы проповедников ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической группировки — ред.) и заявления полиции о том, что у террористов нет национальности, нет религии.
К чести лондонцев, через минуты после терактов в Сети посыпались сообщения: «Живу рядом с местом происшествия, если нужна помощь, заходите». Это как во время настоящей войны, когда делились последним с теми, кто попал под обстрел.
Когда говорят, что Brexit — это сигнал, что Европа распадается, а происходящее — сигнал, что в Европе больше нет безопасных мест, террористы сеют панику. И Brexit страшен тем, что в результате может усложниться обмен информацией между спецслужбами.
Ведь ФБР предупреждало британцев о смертнике, который две недели назад взорвал Манчестер. Доказательства были — его перехваченные переговоры с сообщниками. Почему не успели его остановить? Почему информация не прошла по нужным каналам? Каждый раз остаются одни и те же вопросы без ответов.
Терроризм и безопасность были одной из тем питерского делового форума, потому что речь идет о глобальной угрозе. И потому, что Путину задавали как раз вопросы о борьбе с терроризмом, а он упрямо спрашивал в ответ: зачем отговаривали представителей спецслужб ехать в Россию на общий совет?
Владимир Путин: «Мы только что проводили крупную международную конференцию по вопросам безопасности на уровне советов безопасности стран-партнеров. Приехали представители из 95 стран мира. И очень многие нам на ухо шепчут: „Нас уговаривали в Брюсселе и Вашингтоне не ехать в Россию“. Это что такое? Люди, которые занимают такую позицию, они каким местом своего тела думают?»
Еще Тони Блэра предупреждали спецслужбы, что вторжение в Ирак будет означать одно — Европа навсегда под ударом. Теперь, когда мэр Лондона Садик Хан заявляет, что «лондонцы увидят усиленные патрули полиции в течение следующих нескольких дней» и нет причин беспокоиться, хочется вслед за Трампом писать в Twitter: «Вы серьезно? Это уже не бомба замедленного действия, это настоящие бомбы».
Подробности — в видеоматериале.
«Лондон, держись, мы с тобой!»: в соцсетях по всему миру соболезнуют пострадавшим от рук террористов. #PrayForLondonОпубликовано НТВ 4 июня 2017 г.
Комментарии