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  • 04.06, 20:27

    Более 20 человек находятся в критическом состоянии после теракта в Лондоне

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    Более 20 человек находятся в критическом состоянии после теракта в Лондоне

    Более 20 человек находятся в критическом состоянии после теракта в Лондоне

    Более 20 пострадавших во время теракта, произошедшего в Лондоне 3 июня, находятся в критическом состоянии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной системы здравоохранения Англии.

    Из сообщения пресс-службы: «Из 48 человек, доставленных в больницы, 36 в настоящий момент находятся в больницах Лондона. 21 из них продолжает пребывать в критическом состоянии».

    Вечером в субботу трое террористов на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту. Затем они покинули автомобиль и стали нападать на прохожих с ножами в районе рынка Боро. По последним данным, в результате теракта погибли семь человек.

    Все трое нападавших были уничтожены полицией. В рамках расследования уголовного дела о терроризме в Лондоне задержаны 12 человек, в том числе несколько женщин.

    «Лондон, держись, мы с тобой!»: в соцсетях по всему миру соболезнуют пострадавшим от рук террористов. #PrayForLondon

    Опубликовано НТВ 4 июня 2017 г.

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