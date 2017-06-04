Более 20 человек находятся в критическом состоянии после теракта в Лондоне

Более 20 пострадавших во время теракта, произошедшего в Лондоне 3 июня, находятся в критическом состоянии. Об этом говорится в сообщении
пресс-службы Национальной системы здравоохранения Англии.
Из сообщения пресс-службы: «Из 48 человек, доставленных в больницы, 36 в настоящий момент находятся в больницах Лондона. 21 из них продолжает пребывать в критическом состоянии».
Вечером в субботу трое террористов на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту. Затем они покинули автомобиль и стали нападать на прохожих с ножами в районе рынка Боро. По последним данным, в результате теракта погибли семь человек.
задержаны 12 человек, в том числе несколько женщин.
Вечером в субботу трое террористов на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту. Затем они покинули автомобиль и стали нападать на прохожих с ножами в районе рынка Боро. По последним данным, в результате теракта погибли семь человек.
задержаны 12 человек, в том числе несколько женщин.
«Лондон, держись, мы с тобой!»: в соцсетях по всему миру соболезнуют пострадавшим от рук террористов. #PrayForLondonОпубликовано НТВ 4 июня 2017 г.
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