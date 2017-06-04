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  • 04.06, 16:11

    По делу о теракте в Лондоне задержаны 12 человек

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    • Фото Reuters © 2017, Hannah McKay
    По делу о теракте в Лондоне задержаны 12 человек

    По делу о теракте в Лондоне задержаны 12 человек

    По делу о теракте в Лондоне задержаны 12 человек
  • Фото Reuters © 2017, Hannah McKay

    • Полиция арестовала 12 человек в Лондоне по делу о терактах 3 июня. Об этом сообщают британские СМИ.

    Отмечается, что все подозреваемые были задержаны в доме одного из участников вчерашней атаки. Среди задержанных есть женщины.

    Вечером в субботу трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, а затем с ножами напали на людей на рынке Боро. Все нападавшие были уничтожены полицией. По последним данным, в результате теракта погибли семь человек.

    «Лондон, держись, мы с тобой!»: в соцсетях по всему миру соболезнуют пострадавшим от рук террористов. #PrayForLondon

    Опубликовано НТВ 4 июня 2017 г.

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