По делу о теракте в Лондоне задержаны 12 человек

Полиция арестовала 12 человек в Лондоне по делу о терактах 3 июня. Об этом сообщают британские СМИ.
Отмечается, что все подозреваемые были задержаны в доме одного из участников вчерашней атаки. Среди задержанных есть женщины.
наехали на пешеходов на Лондонском мосту, а затем с ножами напали на людей на рынке Боро. Все нападавшие были уничтожены полицией. По последним данным, в результате теракта погибли семь человек.
наехали на пешеходов на Лондонском мосту, а затем с ножами напали на людей на рынке Боро. Все нападавшие были уничтожены полицией. По последним данным, в результате теракта погибли семь человек.
«Лондон, держись, мы с тобой!»: в соцсетях по всему миру соболезнуют пострадавшим от рук террористов. #PrayForLondonОпубликовано НТВ 4 июня 2017 г.
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