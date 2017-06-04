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  • 04.06, 16:11

    Путин назвал теракт в Лондоне преступлением, потрясающим жестокостью и цинизмом

    5 комментариев

    Путин назвал теракт в Лондоне преступлением, потрясающим жестокостью и цинизмом

    Путин назвал теракт в Лондоне преступлением, потрясающим жестокостью и цинизмом

    Президент России после ночной атаки в столице Великобритании отправил телеграмму с соболезнованиями премьер-министру Терезе Мэй.

    Из телеграммы Владимира Путина: «Это преступление потрясает своей жестокостью и цинизмом».

    Путин передал слова сочувствия родным и близким погибших при нападении террористов, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Президент РФ уверен, что ответом на этот теракт должно стать наращивание совместных усилий в борьбе с международным терроризмом.

    Напомним, накануне поздно вечером белый фургон на скорости начал таранить людей на пешеходной зоне Лондонского моста. Машина доехала до рынка Боро, где трое нападавших, вооруженных ножами и с муляжами поясов смертника, начали добивать раненых. Нападавшие забегали в кафе и пабы, где набрасывались на посетителей.

    Террористов ликвидировали стражи порядка. Число жертв этой атаки достигло семи, а в больницы доставили почти 50 человек. Среди пострадавших оказались иностранцы — граждане Франции и Австралии. Информации о россиянах среди раненых нет.

    «Лондон, держись, мы с тобой!»: в соцсетях по всему миру соболезнуют пострадавшим от рук террористов. #PrayForLondon

    Опубликовано НТВ 4 июня 2017 г.

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