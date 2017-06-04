Путин назвал теракт в Лондоне преступлением, потрясающим жестокостью и цинизмом

Президент России после ночной атаки в столице Великобритании отправил телеграмму с соболезнованиями
премьер-министру Терезе Мэй.
Из телеграммы Владимира Путина: «Это преступление потрясает своей жестокостью и цинизмом».
Путин передал слова сочувствия родным и близким погибших при нападении террористов, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Президент РФ уверен, что ответом на этот теракт должно стать наращивание совместных усилий в борьбе с международным терроризмом.
Напомним, накануне поздно вечером белый фургон на скорости начал таранить людей на пешеходной зоне Лондонского моста. Машина доехала до рынка Боро, где трое нападавших, вооруженных ножами и с муляжами поясов смертника, начали добивать раненых. Нападавшие забегали в кафе и пабы, где набрасывались на посетителей.
Террористов ликвидировали стражи порядка. Число жертв этой атаки достигло семи, а в больницы доставили почти 50 человек. Среди пострадавших оказались иностранцы — граждане Франции и Австралии. Информации о россиянах среди раненых нет.
Путин передал слова сочувствия родным и близким погибших при нападении террористов, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Президент РФ уверен, что ответом на этот теракт должно стать наращивание совместных усилий в борьбе с международным терроризмом.
Напомним, накануне поздно вечером белый фургон на скорости начал таранить людей на пешеходной зоне Лондонского моста. Машина доехала до рынка Боро, где трое нападавших, вооруженных ножами и с муляжами поясов смертника, начали добивать раненых. Нападавшие забегали в кафе и пабы, где набрасывались на посетителей.
Террористов ликвидировали стражи порядка. Число жертв этой атаки достигло семи, а в больницы доставили почти 50 человек. Среди пострадавших оказались иностранцы — граждане Франции и Австралии. Информации о россиянах среди раненых нет.
«Лондон, держись, мы с тобой!»: в соцсетях по всему миру соболезнуют пострадавшим от рук террористов. #PrayForLondonОпубликовано НТВ 4 июня 2017 г.
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