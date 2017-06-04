Посетители лондонских пабов отбивались от террористов стульями и бутылками

Жертвами двойной атаки в центре Лондона стали шесть человек, еще почти 50 получили ранения. Власти Великобритании уже назвали произошедшее терактом.
Вечером 3 июня белый микроавтобус на скорости около 70 километров в час вылетел на Лондонский мост и, двигаясь зигзагом, по встречной и тротуару, сбил несколько десятков прохожих. Машины на мосту встали. Сначала автомобилисты решили, что произошла авария, затем они увидели, как из разбитого микроавтобуса выскочили темнокожие бородатые мужчины. Очевидец говорит, что принял их за сердобольных водителей, готовых помочь жертвам аварии. Но вместо этого мужчины начали избивать раненых, скорчившихся на земле. Сначала ногами, затем в ход пошел длинный кухонный нож. Потом они побежали в сторону рынка Боро по оживленной улице, крича при этом: «Это вам за Аллаха!».
Водитель такси, ставший очевидцем событий, говорит, что попытался догнать и задавить террористов колесами — уничтожить их, используя их же метод, но не смог догнать их из-за столпотворения на дороге. Другому очевидцу запомнился красный тренировочный костюм одного из убийц. Этот убийца действовал крайне хладнокровно и методически наносил удары ножом в грудь.
В поисках новых жертв террористы стали врываться в пабы и рестораны в районе рынка Боро. В одном пабе посетители отбились, атаковав убийцу бутылками, стульями, тарелками. В другом ресторане все посетители и официанты смогли спрятаться на нижнем этаже.
Поскольку террористы спешили, они искали легкую жертву и не задерживались там, где им было сложно пройти. Через восемь минут после начала бойни все трое террористов были застрелены. То, что казалось либо поясом смертника, либо бронежилетом на их телах, оказалось муляжом для устрашения толпы. Ни взорвать себя, ни защититься от пуль полицейских они не смогли, но успели убить шесть человек.
Территория вокруг Лондонского моста и рынка Боро остается оцепленной. Это один из самых оживленных районов британской столицы.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Лизы Герсон.
Водитель такси, ставший очевидцем событий, говорит, что попытался догнать и задавить террористов колесами — уничтожить их, используя их же метод, но не смог догнать их из-за столпотворения на дороге. Другому очевидцу запомнился красный тренировочный костюм одного из убийц. Этот убийца действовал крайне хладнокровно и методически наносил удары ножом в грудь.
В поисках новых жертв террористы стали врываться в пабы и рестораны в районе рынка Боро. В одном пабе посетители отбились, атаковав убийцу бутылками, стульями, тарелками. В другом ресторане все посетители и официанты смогли спрятаться на нижнем этаже.
Поскольку террористы спешили, они искали легкую жертву и не задерживались там, где им было сложно пройти. Через восемь минут после начала бойни все трое террористов были застрелены. То, что казалось либо поясом смертника, либо бронежилетом на их телах, оказалось муляжом для устрашения толпы. Ни взорвать себя, ни защититься от пуль полицейских они не смогли, но успели убить шесть человек.
Территория вокруг Лондонского моста и рынка Боро остается оцепленной. Это один из самых оживленных районов британской столицы.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Лизы Герсон.
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