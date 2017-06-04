Террористы в Лондоне давили и резали людей с криками «Это вам за Аллаха!»

Вечером 3 июня в британской столице произошла серия террористических атак. На Лондонском мосту микроавтобус врезался в прохожих. Сразу после этого на городском рынке неподалеку трое мужчин с ножами набросились на людей. По последним данным, погибли не менее шести человек, около 50 получили ранения. Полиция оцепила город, эвакуировала жителей ближайших домов и постояльцев гостиниц.
Около 22:30 по местному времени белый микроавтобус сбил около 20 человек на Лондонском мосту. Очевидцы говорят, что машина мчалась по мосту на полной скорости, выписывая английскую букву S и давя пытавшихся скрыться людей. По непроверенной информации, в ходе этой атаки погиб один полицейский.
Затем трое мужчин, как их описывают свидетели, «средиземноморского происхождения», с криками «Это вам за Аллаха!» выпрыгнули из микроавтобуса и набросились с ножами на прохожих на улице Хай Стрит Боро.
Джон, очевидец: «Мы шли по улице Боро Хай Стрит, и прохожий сказал нам, что видел парней с кухонными ножами. Мы увидели одного человека, лежащего на тротуаре в крови. С ним рядом стояли медики. Прошли несколько шагов — там навзничь лежал другой».
Из соседнего отеля эвакуировали всех постояльцев по сигналу пожарной тревоги. Семьи с детьми в пижамах были выведены на улице.
Роб, турист: «Мы были в отеле возле рынка Боро. Постучали в дверь, сказали — выходите. Дочки спали, мы их разбудили. Собрали в фойе, отвели на какую-то улицу. Но мы спали, никаких выстрелов и криков не слышали».
По последним данным лондонской полиции, все трое предполагаемых террористов ликвидированы. По данным силовиков, на телах преступников нашли муляжи поясов с взрывчаткой.
В результате теракта погибли шесть человек, еще 48 получили ранения. Россиян среди погибших, по предварительной информации, нет.
Это уже третий теракт в Великобритании за последние три месяца. 22 мая мощный взрыв прогремел на крытом стадионе в Манчестере. Смертник привел в действие самодельную бомбу сразу после завершения концерта американской певицы Арианы Гранде. Теракт унес жизни 22 человек, среди погибших было много детей и подростков.
В конце марта на Вестминстерском мосту в Лондоне автомобиль наехал на прохожих. Водитель выскочил из машины и успел ранить ножом полицейского. Другой офицер застрелил нападавшего. В этой атаке погибли четыре человека, около 40 получили ранения. Ответственность за оба теракта взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».
Затем трое мужчин, как их описывают свидетели, «средиземноморского происхождения», с криками «Это вам за Аллаха!» выпрыгнули из микроавтобуса и набросились с ножами на прохожих на улице Хай Стрит Боро.
Джон, очевидец: «Мы шли по улице Боро Хай Стрит, и прохожий сказал нам, что видел парней с кухонными ножами. Мы увидели одного человека, лежащего на тротуаре в крови. С ним рядом стояли медики. Прошли несколько шагов — там навзничь лежал другой».
Из соседнего отеля эвакуировали всех постояльцев по сигналу пожарной тревоги. Семьи с детьми в пижамах были выведены на улице.
Роб, турист: «Мы были в отеле возле рынка Боро. Постучали в дверь, сказали — выходите. Дочки спали, мы их разбудили. Собрали в фойе, отвели на какую-то улицу. Но мы спали, никаких выстрелов и криков не слышали».
По последним данным лондонской полиции, все трое предполагаемых террористов ликвидированы. По данным силовиков, на телах преступников нашли муляжи поясов с взрывчаткой.
В результате теракта погибли шесть человек, еще 48 получили ранения. Россиян среди погибших, по предварительной информации, нет.
Это уже третий теракт в Великобритании за последние три месяца. 22 мая мощный взрыв прогремел на крытом стадионе в Манчестере. Смертник привел в действие самодельную бомбу сразу после завершения концерта американской певицы Арианы Гранде. Теракт унес жизни 22 человек, среди погибших было много детей и подростков.
В конце марта на Вестминстерском мосту в Лондоне автомобиль наехал на прохожих. Водитель выскочил из машины и успел ранить ножом полицейского. Другой офицер застрелил нападавшего. В этой атаке погибли четыре человека, около 40 получили ранения. Ответственность за оба теракта взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».
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