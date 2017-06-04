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  • 04.06, 11:17

    Полиция: бомбы на террористах в Лондоне были муляжами

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    Полиция: бомбы на террористах в Лондоне были муляжами

    Полиция: бомбы на террористах в Лондоне были муляжами

    Полиция: бомбы на террористах в Лондоне были муляжами
  • Фото Associated Press © 2017, Dominic Lipinski

    • В антитеррористическом подразделении Скотленд-Ярда заявили, что совершившие нападения в центре Лондона террористы уничтожены: действовала одна группа.

    В полиции заявили, что в террористической атаке в Лондоне в ночь на воскресенье участвовали трое террористов. Все они были уничтожены через 8 минут после того, как поступил первый звонок с сообщением о нападении, цитирует ТАСС.

    Марк Роули, заместитель главы Управления полиции Лондона: «Сообщения о том, что автомобиль совершил наезд на пешеходов в районе моста Лондон-бридж стали поступать в субботу около 22:08 (00:08 по московскому времени). Затем фургон продолжил движение от моста до рынка Боро-маркет. Подозреваемые выскочили из машины, пытаясь зарезать как можно больше людей. Они были застрелены на Боро-маркет, спустя 8 минут после первого звонка в полицию».

    По словам Роули, на террористах были устройства, напоминающие пояса смертников. Позже выяснилось, что они были муляжами и не содержали взрывчатку.

    Представитель полиции также подтвердил, что в результате произошедшего погибли 6 человек, не менее 20 получили ранения. Ранее СМИ со слов очевидцев предполагали, что группа нападавших состояла из пяти террористов, которые устроили резню.

    В российском посольстве не располагают данными о погибших или пострадавших в результате теракта гражданах РФ.

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