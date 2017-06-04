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  • 04.06, 05:30
    Лондонский мост перекрыт из-за наезда микроавтобуса на людей. Великобритания, Лондон, автомобили, мосты, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Лондонский мост перекрыт из-за наезда микроавтобуса на людей

    1 комментарий
    Лондонский мост перекрыт <nobr>из-за</nobr> наезда микроавтобуса на людей

    Лондонский мост перекрыт из-за наезда микроавтобуса на людей

    Лондонский мост перекрыт <nobr>из-за</nobr> наезда микроавтобуса на людей
    • Фото: @DanielKennett77 /twitter.com

      • В столице Великобритании полиция потребовала закрыть центральные станции метро и блокировала Лондонский мост из-за наезда микроавтобуса на людей. СМИ предполагают, что речь может идти о теракте.

      Как передает The Sun, полиция оцепила район моста Лондон-бридж в столице Великобритании, где микроавтобус на огромной скорости
      протаранил группу пешеходов.

      К месту происшествия прибыло множество автомобилей спецслужб, район перекрыт. По требованию полиции закрыли станции метро London Bridge и Bank, поезда следуют без остановок.

      По сведениям телеканала ВВС, микроавтобус светлого цвета на огромной скорости сбил группу людей, находившихся на пешеходной дорожке. По предварительной информации, пострадали не менее пяти человек. Им оказывают медицинскую помощь.

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