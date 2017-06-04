СМИ: нападение на Лондонском мосту устроили 5 террористов в бронежилетах

Британская пресса пишет, что в результате теракта на Лондонском мосту погибли не менее семи человек, около 20 получили ранения. Очевидцы также сообщают о двоих террористах, ликвидированных силовиками.
По сведениям газеты The Sun, ссылающейся на свидетельства очевидцев, в атаке на Лондонском мосту принимали участие пятеро террористов в защитных жилетах, вооруженные охотничьими ножами. Сначала они на огромной скорости направили микроавтобус на людей, находившихся в пешеходной зоне. А после этого нападавшие устроили резню, выкрикивая имя Аллаха.
Из текста статьи: «Персоналу одного из баров на Лондонском мосту удалось запереть двери, когда нападавшие пытались прорваться внутрь. У террористов к груди были прикреплены металлические канистры».
Журналисты издания сообщают, что рядом с офисом были слышны два взрыва.
Из текста статьи: «Два взрыва, вероятно, контролируемые, прозвучали сегодня рядом с офисом The Sun в районе Лондон-бридж в 01:23 и 01:25 по местному времени (03:23 и 03:25 по Москве)».
Очевидцы утверждают, что полиция ликвидировала не менее двоих из пяти нападавших.
будут расследовать как уголовное дело.
пишут о семи погибших, официальных подтверждений этому пока нет. Посольство РФ Великобритании заявило, что не располагает информацией о погибших или пострадавших россиянах.
Из текста статьи: «Персоналу одного из баров на Лондонском мосту удалось запереть двери, когда нападавшие пытались прорваться внутрь. У террористов к груди были прикреплены металлические канистры».
Журналисты издания сообщают, что рядом с офисом были слышны два взрыва.
Из текста статьи: «Два взрыва, вероятно, контролируемые, прозвучали сегодня рядом с офисом The Sun в районе Лондон-бридж в 01:23 и 01:25 по местному времени (03:23 и 03:25 по Москве)».
Очевидцы утверждают, что полиция ликвидировала не менее двоих из пяти нападавших.
будут расследовать как уголовное дело.
пишут о семи погибших, официальных подтверждений этому пока нет. Посольство РФ Великобритании заявило, что не располагает информацией о погибших или пострадавших россиянах.
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