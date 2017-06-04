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  • 04.06, 05:29
    СМИ: нападение на Лондонском мосту устроили 5 террористов в бронежилетах. Великобритания, Лондон, автомобили, мосты, полиция, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    СМИ: нападение на Лондонском мосту устроили 5 террористов в бронежилетах

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    СМИ: нападение на Лондонском мосту устроили 5 террористов в бронежилетах

    СМИ: нападение на Лондонском мосту устроили 5 террористов в бронежилетах

    СМИ: нападение на Лондонском мосту устроили 5 террористов в бронежилетах
    • Фото: @benleo89 /twitter.com

      • Британская пресса пишет, что в результате теракта на Лондонском мосту погибли не менее семи человек, около 20 получили ранения. Очевидцы также сообщают о двоих террористах, ликвидированных силовиками.

      По сведениям газеты The Sun, ссылающейся на свидетельства очевидцев, в атаке на Лондонском мосту принимали участие пятеро террористов в защитных жилетах, вооруженные охотничьими ножами. Сначала они на огромной скорости направили микроавтобус на людей, находившихся в пешеходной зоне. А после этого нападавшие устроили резню, выкрикивая имя Аллаха.

      Из текста статьи: «Персоналу одного из баров на Лондонском мосту удалось запереть двери, когда нападавшие пытались прорваться внутрь. У террористов к груди были прикреплены металлические канистры».

      Журналисты издания сообщают, что рядом с офисом были слышны два взрыва.

      Из текста статьи: «Два взрыва, вероятно, контролируемые, прозвучали сегодня рядом с офисом The Sun в районе Лондон-бридж в 01:23 и 01:25 по местному времени (03:23 и 03:25 по Москве)».

      Очевидцы утверждают, что полиция ликвидировала не менее двоих из пяти нападавших.

      Ранее полиция Лондона объявила, атаки на Лондонском мосту и рынке Боро терактами. А информация о предполагаемой третьей атаке в районе Воксхолл не подтвердилась. В Скотленд-Ярде пояснили, что там произошла поножовщина, и ее будут расследовать как уголовное дело.

      СМИ пишут о семи погибших, официальных подтверждений этому пока нет. Посольство РФ Великобритании заявило, что не располагает информацией о погибших или пострадавших россиянах.

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