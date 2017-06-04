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  • 04.06, 05:29
    Посольство РФ: россияне не пострадали в результате терактов в Лондоне. Лондон, автомобили, мосты, полиция, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Посольство РФ: россияне не пострадали в результате терактов в Лондоне

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    Посольство РФ: россияне не пострадали в результате терактов в Лондоне

    Посольство РФ: россияне не пострадали в результате терактов в Лондоне

      Российские дипломаты проверяют информацию о россиянах, которые могли пострадать в результате серии нападений в Лондоне.

      Сообщение пресс-службы посольства РФ в Великобритании: «Мы связывались с британской полицией. По ее информации, россиян среди пострадавших ни в одном из инцидентов нет».

      Ранее российские дипломаты обратились к находящимся в Лондоне гражданам РФ с призывом избегать района происшествия. А на официальной страничке в Facebook дипломатического ведомства был опубликован телефон для связи.

      Ранее сообщалось, что полиция оцепила район Лондон-бридж, где микроавтобус на огромной скорости врезался в группу пешеходов.

      Очевидцы сообщают о нападении с ножом и стрельбе. Группа людей атаковала прохожих с охотничьими ножами на рынке Боро-маркет. Также появилась информация об инциденте с применением холодного оружия в лондонском районе Воксхолл. СМИ пишут о двух десятках пострадавших. Точной информации о числе погибших в серии нападений пока нет.

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