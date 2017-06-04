Посольство РФ: россияне не пострадали в результате терактов в Лондоне

Российские дипломаты проверяют информацию о россиянах, которые могли пострадать в результате серии нападений в Лондоне.
Сообщение пресс-службы посольства РФ в Великобритании: «Мы связывались с британской полицией. По ее информации, россиян среди пострадавших ни в одном из инцидентов нет».
Ранее российские дипломаты обратились к находящимся в Лондоне гражданам РФ с призывом избегать района происшествия. А на официальной страничке в Facebook дипломатического ведомства был опубликован телефон для связи.
врезался в группу пешеходов.
пишут о двух десятках пострадавших. Точной информации о числе погибших в серии нападений пока нет.
Ранее российские дипломаты обратились к находящимся в Лондоне гражданам РФ с призывом избегать района происшествия. А на официальной страничке в Facebook дипломатического ведомства был опубликован телефон для связи.
врезался в группу пешеходов.
пишут о двух десятках пострадавших. Точной информации о числе погибших в серии нападений пока нет.
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