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  • 04.06, 05:29
    СМИ: в результате предполагаемого теракта в Лондоне пострадали два десятка человек. Великобритания, Лондон, автомобили, мосты, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    СМИ: в результате предполагаемого теракта в Лондоне пострадали два десятка человек

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    СМИ: в результате предполагаемого теракта в Лондоне пострадали два десятка человек

    СМИ: в результате предполагаемого теракта в Лондоне пострадали два десятка человек

    СМИ: в результате предполагаемого теракта в Лондоне пострадали два десятка человек
    • Фото Associated Press © 2017

      • В столице Великобритании полиция потребовала закрыть центральные станции метро и блокировала Лондонский мост из-за наезда микроавтобуса на людей. СМИ предполагают, что речь может идти о теракте.

      По сведениям The Telegraph, нападение в районе Лондон-бридж устроили трое преступников, которые после того, как микроавтобус сбил несколько человек на пешеходной дорожке, напали с ножами на посетителей ресторана Tito’s. По предварительной информации, пострадали не менее 20 человек.

      Посольство РФ обратилось к россиянам, находящимся в Лондоне с призывом избегать района происшествия.

      Еще одно нападение произошло в районе Боро. Управление полиции Лондона подтвердило факт нападения вооруженного ножом человека на посетителей рынка в этом районе, пишет РИА Новости. На место происшествия прибыли десятки полицейских расчетов.

      В Скотланд-Ярде сообщили и о третьем чрезвычайном происшествии в Лондоне, в районе Воксхолл, примерно в трех километрах от Лондонского моста. Подробности устанавливаются.

      Ранее сообщалось, что полиция оцепила район Лондон-бридж, где микроавтобус на огромной скорости врезался в группу пешеходов. Район происшествия был оцеплен, закрыты станции метро. СМИ предполагают, что речь идет о террористической атаке.

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