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  • 04.06, 05:29
    Полиция сообщила о третьем нападении в центре Лондона, есть погибшие. Великобритания, Лондон, автомобили, мосты, полиция, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Полиция сообщила о третьем нападении в центре Лондона, есть погибшие

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    Полиция сообщила о третьем нападении в центре Лондона, есть погибшие

    Полиция сообщила о третьем нападении в центре Лондона, есть погибшие

      Скотланд-Ярд распространил сообщение о третьем инциденте за ночь нападении в центре Лондона.

      Информация о третьем за ночь нападении размещена в Twitter лондонской полиции.

      Сообщение пресс-службы полиции Лондона: «Офицеры полиции с 22:08 по местному времени отреагировали на происшествие с микроавтобусом и пешеходами на Лондонском мосту, нападениях на рынке района Боро и инциденте в районе Воксхолл».




      Британские СМИ пишут о том, что после того как фургон наехал на пешеходов на Лондонском мосту, группа людей атаковала прохожих с охотничьими ножами. Пишут о 10 погибших и 20 пострадавших. По информации The Sun, погибли не менее семи человек, около 20 получили ранения. Официальных данных о жертвах нападения пока нет.

      В настоящее время мост перекрыт, полиция эвакуирует людей из близлежащих зданий.

      Посольство РФ обратилось к россиянам, находящимся в Лондоне с призывом избегать района происшествия и опубликовало телефон для связи.


      Ранее сообщалось, что полиция оцепила район Лондон-бридж, где микроавтобус на огромной скорости врезался в группу пешеходов. Закрыто несколько станций метро.

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