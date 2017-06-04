Полиция сообщила о третьем нападении в центре Лондона, есть погибшие

Скотланд-Ярд распространил сообщение о третьем инциденте за ночь нападении в центре Лондона.
Информация о третьем за ночь нападении размещена в Twitter лондонской полиции.
Сообщение пресс-службы полиции Лондона: «Офицеры полиции с 22:08 по местному времени отреагировали на происшествие с микроавтобусом и пешеходами на Лондонском мосту, нападениях на рынке района Боро и инциденте в районе Воксхолл».
Британские СМИ пишут о том, что после того как фургон наехал на пешеходов на Лондонском мосту, группа людей атаковала прохожих с охотничьими ножами. Пишут о 10 погибших и 20 пострадавших. По информации The Sun, погибли не менее семи человек, около 20 получили ранения. Официальных данных о жертвах нападения пока нет.
В настоящее время мост перекрыт, полиция эвакуирует людей из близлежащих зданий.
Посольство РФ обратилось к россиянам, находящимся в Лондоне с призывом избегать района происшествия и опубликовало телефон для связи.
врезался в группу пешеходов. Закрыто несколько станций метро.
Сообщение пресс-службы полиции Лондона: «Офицеры полиции с 22:08 по местному времени отреагировали на происшествие с микроавтобусом и пешеходами на Лондонском мосту, нападениях на рынке района Боро и инциденте в районе Воксхолл».
Officers are now responding to an incident in the #Vauxhall area. 3/3— Metropolitan Police (@metpoliceuk) 3 июня 2017 г.
Британские СМИ пишут о том, что после того как фургон наехал на пешеходов на Лондонском мосту, группа людей атаковала прохожих с охотничьими ножами. Пишут о 10 погибших и 20 пострадавших. По информации The Sun, погибли не менее семи человек, около 20 получили ранения. Официальных данных о жертвах нападения пока нет.
В настоящее время мост перекрыт, полиция эвакуирует людей из близлежащих зданий.
Посольство РФ обратилось к россиянам, находящимся в Лондоне с призывом избегать района происшествия и опубликовало телефон для связи.
врезался в группу пешеходов. Закрыто несколько станций метро.
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