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  • 28.03, 13:24

    Мать и вдова лондонского террориста шокированы его поступком

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    Мать и вдова лондонского террориста шокированы его поступком

    Мать и вдова лондонского террориста шокированы его поступком

    Мать и вдова Халида Масуда, напавшего на прохожих и полицейских в центре Лондона, осудили теракт и пожелали выздоровления пострадавшим.

    Рохи Хидара, которая была второй женой лондонского террориста, отметила, что была «расстроена и шокирована», узнав о нападении.

    Также она выразила соболезнования родным жертв атаки и пожелала скорейшего выздоровления всем получившим ранения.

    В свою очередь мать нападавшего Джанет Аджао заявила, что «шокирована и ошарашена» произошедшим. Она также отметила, что «пролила много слез о погибших во время нападения», передает BBC.

    Напомним, 22 марта, автомобиль, за рулем которого находился Халид Масуд, сбил прохожих на Вестминстерском мосту в Лондоне. После этого злоумышленник с ножом атаковал полицейского и попытался проникнуть в здание парламента. Стражи порядка застрелили нападавшего.

    Жертвами атаки стали четыре человека. Еще 40 человек получили ранения, 13 пострадавших до сих пор остаются в больницах.

    Как сообщила премьер Тереза Мэй, террорист был британским подданным, действовал один и «руководствовался мотивами исламского экстремизма». При этом ответственность за теракт взяла на себя запрещенная группировка «Исламское государство». Однако в полиции отметили, что не нашли доказательств того, что злоумышленник состоял в ИГИЛ или «Аль-Каиде».

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