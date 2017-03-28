Мать и вдова лондонского террориста шокированы его поступком

Мать и вдова Халида Масуда, напавшего на прохожих и полицейских в центре Лондона, осудили теракт и пожелали выздоровления пострадавшим.
Рохи Хидара, которая была второй женой лондонского террориста, отметила, что была «расстроена и шокирована», узнав о нападении.
Также она выразила соболезнования родным жертв атаки и пожелала скорейшего выздоровления всем получившим ранения.
В свою очередь мать нападавшего Джанет Аджао заявила, что «шокирована и ошарашена» произошедшим. Она также отметила, что «пролила много слез о погибших во время нападения», передает BBC.
с ножом атаковал полицейского и попытался проникнуть в здание парламента. Стражи порядка застрелили нападавшего.
Жертвами атаки стали четыре человека. Еще 40 человек получили ранения, 13 пострадавших до сих пор остаются в больницах.
Как сообщила премьер Тереза Мэй, террорист был британским подданным, действовал один и «руководствовался мотивами исламского экстремизма». При этом ответственность за теракт взяла на себя запрещенная группировка «Исламское государство». Однако в полиции отметили, что не нашли доказательств того, что злоумышленник состоял в ИГИЛ или «Аль-Каиде».
Также она выразила соболезнования родным жертв атаки и пожелала скорейшего выздоровления всем получившим ранения.
В свою очередь мать нападавшего Джанет Аджао заявила, что «шокирована и ошарашена» произошедшим. Она также отметила, что «пролила много слез о погибших во время нападения», передает BBC.
с ножом атаковал полицейского и попытался проникнуть в здание парламента. Стражи порядка застрелили нападавшего.
Жертвами атаки стали четыре человека. Еще 40 человек получили ранения, 13 пострадавших до сих пор остаются в больницах.
Как сообщила премьер Тереза Мэй, террорист был британским подданным, действовал один и «руководствовался мотивами исламского экстремизма». При этом ответственность за теракт взяла на себя запрещенная группировка «Исламское государство». Однако в полиции отметили, что не нашли доказательств того, что злоумышленник состоял в ИГИЛ или «Аль-Каиде».
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