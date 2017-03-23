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  • 23.03, 12:04
    Первые секунды атаки в Лондоне попали на видео. Великобритания, Лондон, задержание, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Первые секунды атаки в Лондоне попали на видео

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    Первые секунды атаки в Лондоне попали на видео

    Первые секунды атаки в Лондоне попали на видео

      Момент атаки террориста в Лондоне попал на видео. Машина выехала на тротуар моста через Темзу, сбила людей, а потом врезалась в ограду парламента.

      Теракт в Лондоне произошел в 14:40 по местному времени (17:40 мск) 22 марта в одном из самых популярных у туристов мест города: машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила несколько человек, доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Он ударил ножом полицейского, который позднее скончался.

      Террориста — предположительно, это был местный житель, уроженец Британии Абу Иззадин — ликвидировали полицейские тремя выстрелами. Иззадин ранее отбывал тюремный срок за пособничество террористам.

      В Скотленд-Ярде сегодня заявили, что террорист действовал в одиночку, находясь под влиянием пропаганды международного терроризма. Угрозы новых терактов в Лондоне нет, отметил руководитель контртеррористической операции.

      Марк Роули, глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда: «Мы провели обыски по шести адресам и задержали семь человек. Следственные действия продолжаются в Бирмингеме и других частях страны».

      В районе здания парламента, где был совершен теракт, полиция проводит последние следственные мероприятия. По последним данным, в результате атаки погибли три человека, ранены 40.

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