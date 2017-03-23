Тереза Мэй: место для атаки в Лондоне было выбрано не случайно

Премьер-министр Великобритании заявила, что уровень террористической угрозы не будет повышен, несмотря на атаку в Лондоне.
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «Место для атаки было выбрано не случайно. Террорист решил ударить в самое сердце нашей столицы, где люди всех национальностей, религий и культур собираются вместе, чтобы почтить такие общечеловеческие ценности, как свобода и демократия. Улицы Вестминстера являются домом для старейшего парламента в мире. Здесь витает дух свободы, который эхом отдается в самых отдаленных уголках планеты. Мы все будем жить дальше и никогда не поддадимся влиянию террора. И не позволим голосам ненависти и зла разобщить нас».
Об этом премьер Великобритании заявила в обращении к нации. Она также провела экстренное заседание чрезвычайного комитета COBRA, с участием представителей правительства, полиции и спецслужб.
Ранее полиция Лондона обнародовала уточненные данные о числе погибших и пострадавших в результате теракта. Число погибших возросло до четырех человек, пострадали около 40. До этого сообщалось, что ранения получили 20 человек.
нападавшим мог быть Абу Иззадин, ранее судимый за сбор средств для террористических организаций. Но другие источники утверждают, что он все еще отбывает тюремный срок.
Королева Великобритании Елизавета II перенесла запланированное на четверг посещение Скотленд-Ярда из-за совершенного в среду теракта у здания парламента. Об этом сообщил Букингемский дворец.
Один страж порядка погиб. Скотленд-Ярд квалифицировал произошедшее как теракт.
Об этом премьер Великобритании заявила в обращении к нации. Она также провела экстренное заседание чрезвычайного комитета COBRA, с участием представителей правительства, полиции и спецслужб.
Ранее полиция Лондона обнародовала уточненные данные о числе погибших и пострадавших в результате теракта. Число погибших возросло до четырех человек, пострадали около 40. До этого сообщалось, что ранения получили 20 человек.
нападавшим мог быть Абу Иззадин, ранее судимый за сбор средств для террористических организаций. Но другие источники утверждают, что он все еще отбывает тюремный срок.
Королева Великобритании Елизавета II перенесла запланированное на четверг посещение Скотленд-Ярда из-за совершенного в среду теракта у здания парламента. Об этом сообщил Букингемский дворец.
Один страж порядка погиб. Скотленд-Ярд квалифицировал произошедшее как теракт.
Теракт в Лондоне: неизвестный сбил 12 человек на Вестминстерском мосту и ранил ножом полицейского. Фото с места трагедии.Posted by НТВ on Wednesday, 22 March 2017
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