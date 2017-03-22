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  • 22.03, 22:25

    Полиция: жертвами атаки в Лондоне стали три человека, 20 пострадали

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    Полиция: жертвами атаки в Лондоне стали три человека, 20 пострадали

    Полиция: жертвами атаки в Лондоне стали три человека, 20 пострадали

    В лондонской полиции предоставили новую информацию о погибших и пострадавших в результате теракта в Лондоне.

    По данным правоохранителей, жертвами злоумышленника стали три человека. Также был убит сам нападавший.

    Кроме того, в полиции заявили о как минимум 20 пострадавших, передает BBC. Среди них оказались трое школьников из Франции и трое стражей порядка.

    Ранее сообщалось о гибели двух человек — женщины и офицера полиции.

    Напомним, сегодня злоумышленник на автомобиле сбил прохожих на Вестминстерском мосту, после чего врезался в ограду парламента и набросился с ножом на полицейского. После этого нападавший был нейтрализован тремя выстрелами.

    В полиции заявили, что, по всей вероятности, нападавший был один. Произошедшее уже назвали терактом. При этом в Скотленд-Ярде подчеркнули, что пока не выдвигают никаких версий.

    Отметим, что теракт в Лондоне произошел ровно через год после взрывов в Брюсселе.

    Теракт в Лондоне: неизвестный сбил 12 человек на Вестминстерском мосту и ранил ножом полицейского. Фото с места трагедии.

    Posted by НТВ on Wednesday, 22 March 2017

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