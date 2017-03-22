Полиция: жертвами атаки в Лондоне стали три человека, 20 пострадали

В лондонской полиции предоставили новую информацию о погибших и пострадавших в результате теракта в Лондоне.
По данным правоохранителей, жертвами злоумышленника стали три человека. Также был убит сам нападавший.
Кроме того, в полиции заявили о как минимум 20 пострадавших, передает BBC. Среди них оказались трое школьников из Франции и трое стражей порядка.
Ранее сообщалось о гибели двух человек — женщины и офицера полиции.
нападавший был нейтрализован тремя выстрелами.
В полиции заявили, что, по всей вероятности, нападавший был один. Произошедшее уже назвали терактом. При этом в Скотленд-Ярде подчеркнули, что пока не выдвигают никаких версий.
Отметим, что теракт в Лондоне произошел ровно через год после взрывов в Брюсселе.
Кроме того, в полиции заявили о как минимум 20 пострадавших, передает BBC. Среди них оказались трое школьников из Франции и трое стражей порядка.
Ранее сообщалось о гибели двух человек — женщины и офицера полиции.
нападавший был нейтрализован тремя выстрелами.
В полиции заявили, что, по всей вероятности, нападавший был один. Произошедшее уже назвали терактом. При этом в Скотленд-Ярде подчеркнули, что пока не выдвигают никаких версий.
Отметим, что теракт в Лондоне произошел ровно через год после взрывов в Брюсселе.
Теракт в Лондоне: неизвестный сбил 12 человек на Вестминстерском мосту и ранил ножом полицейского. Фото с места трагедии.Posted by НТВ on Wednesday, 22 March 2017
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