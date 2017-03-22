Теракт в Лондоне произошел в годовщину взрывов в Брюсселе

У здания парламента в Лондоне открыта стрельба, в результате которой пострадали несколько человек. Ликвидирован мужчина, напавший на полицию с ножом. Также сообщалось об автомобиле, сбившем на Вестминстерском мосту как минимум пять человек.
Террористический инцидент в Лондоне произошел в годовщину терактов в Брюсселе. 22 марта 2016 года террористы-смертники взорвали себя в аэропорту и метрополитене на станции «Малбек». Тогда в результате трех взрывов погибли 32 человека, более 300 были ранены. Ответственность за произошедшее взяла на себя организация «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ).
Пресс-служба Еврокомиссии сообщает, что пристально наблюдает за ситуацией вокруг сегодняшней атаки в Лондоне.
Из сообщения Еврокомиссии: «ЕК полностью солидарна с Великобританией и пристально наблюдает за развитием ситуации вокруг комплекса парламента в Лондоне. В настоящий момент мы ожидаем официальной информации от британских властей об этом террористическом инциденте».
ТАСС.
По предварительной информации, нападавший направил автомобиль на людей на Вестминстерском мосту, затем врезался в ограждение расположенного рядом парламента, после чего напал на полицейского. Преступник был застрелен. Поступали сообщения о том, что у него был сообщник, но они пока не находят подтверждения.
Пресс-служба Еврокомиссии сообщает, что пристально наблюдает за ситуацией вокруг сегодняшней атаки в Лондоне.
Из сообщения Еврокомиссии: «ЕК полностью солидарна с Великобританией и пристально наблюдает за развитием ситуации вокруг комплекса парламента в Лондоне. В настоящий момент мы ожидаем официальной информации от британских властей об этом террористическом инциденте».
ТАСС.
По предварительной информации, нападавший направил автомобиль на людей на Вестминстерском мосту, затем врезался в ограждение расположенного рядом парламента, после чего напал на полицейского. Преступник был застрелен. Поступали сообщения о том, что у него был сообщник, но они пока не находят подтверждения.
Теракт в Лондоне: неизвестный сбил 12 человек на Вестминстерском мосту и ранил ножом полицейского. Фото с места трагедии.Posted by НТВ on Wednesday, 22 March 2017
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