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  • 22.03, 20:54

    Теракт в Лондоне произошел в годовщину взрывов в Брюсселе

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    Теракт в Лондоне произошел в годовщину взрывов в Брюсселе

    Теракт в Лондоне произошел в годовщину взрывов в Брюсселе

    У здания парламента в Лондоне открыта стрельба, в результате которой пострадали несколько человек. Ликвидирован мужчина, напавший на полицию с ножом. Также сообщалось об автомобиле, сбившем на Вестминстерском мосту как минимум пять человек.

    Террористический инцидент в Лондоне произошел в годовщину терактов в Брюсселе. 22 марта 2016 года террористы-смертники взорвали себя в аэропорту и метрополитене на станции «Малбек». Тогда в результате трех взрывов погибли 32 человека, более 300 были ранены. Ответственность за произошедшее взяла на себя организация «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ).

    Пресс-служба Еврокомиссии сообщает, что пристально наблюдает за ситуацией вокруг сегодняшней атаки в Лондоне.

    Из сообщения Еврокомиссии: «ЕК полностью солидарна с Великобританией и пристально наблюдает за развитием ситуации вокруг комплекса парламента в Лондоне. В настоящий момент мы ожидаем официальной информации от британских властей об этом террористическом инциденте».

    Власти Великобритании уже заявили, что рассматривают произошедшее как террористическую атаку. Ожидается, что руководство лондонской полиции выступит с первым заявлением о расследовании в течение ближайшего времени, сообщает ТАСС.

    По предварительной информации, нападавший направил автомобиль на людей на Вестминстерском мосту, затем врезался в ограждение расположенного рядом парламента, после чего напал на полицейского. Преступник был застрелен. Поступали сообщения о том, что у него был сообщник, но они пока не находят подтверждения.

    Теракт в Лондоне: неизвестный сбил 12 человек на Вестминстерском мосту и ранил ножом полицейского. Фото с места трагедии.

    Posted by НТВ on Wednesday, 22 March 2017

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