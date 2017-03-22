В Великобритании подтвердили гибель двух человек в результате атаки террориста

Daily Mail передает, что как минимум двое погибли и несколько человек получили критические ранения в результате наезда автомобиля на пешеходов на Вестминстерском мосту в центре Лондона.
Как минимум одна из погиших — женщина. В то же время, судя по фотографиям и видео с места ЧП, число погибших составит больше двух человек.
По предварительной информации, нападавший направил автомобиль на людей на Вестминстерском мосту, затем врезался в ограждение расположенного рядом парламента, после чего напал на полицейского. Преступник был застрелен. Поступали сообщения о том, что у него был сообщник, но они пока не находят подтверждения.
Россияне, по предварительным данным, не пострадали.
По предварительной информации, нападавший направил автомобиль на людей на Вестминстерском мосту, затем врезался в ограждение расположенного рядом парламента, после чего напал на полицейского. Преступник был застрелен. Поступали сообщения о том, что у него был сообщник, но они пока не находят подтверждения.
Россияне, по предварительным данным, не пострадали.
Теракт в Лондоне: неизвестный сбил 12 человек на Вестминстерском мосту и ранил ножом полицейского. Фото с места трагедии.Posted by НТВ on Wednesday, 22 March 2017
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