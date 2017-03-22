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  • 22.03, 20:54
    В Великобритании подтвердили гибель двух человек в результате атаки террориста. Великобритания, Лондон, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Великобритании подтвердили гибель двух человек в результате атаки террориста

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    • Фото Reuters © 2017, Toby Melville
    В Великобритании подтвердили гибель двух человек в результате атаки террориста

    В Великобритании подтвердили гибель двух человек в результате атаки террориста

    В Великобритании подтвердили гибель двух человек в результате атаки террориста
    • Фото Reuters © 2017, Toby Melville

      • Daily Mail передает, что как минимум двое погибли и несколько человек получили критические ранения в результате наезда автомобиля на пешеходов на Вестминстерском мосту в центре Лондона.

      Как минимум одна из погиших — женщина. В то же время, судя по фотографиям и видео с места ЧП, число погибших составит больше двух человек.

      По предварительной информации, нападавший направил автомобиль на людей на Вестминстерском мосту, затем врезался в ограждение расположенного рядом парламента, после чего напал на полицейского. Преступник был застрелен. Поступали сообщения о том, что у него был сообщник, но они пока не находят подтверждения.

      Россияне, по предварительным данным, не пострадали.

      Теракт в Лондоне: неизвестный сбил 12 человек на Вестминстерском мосту и ранил ножом полицейского. Фото с места трагедии.

      Posted by НТВ on Wednesday, 22 March 2017

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