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  • 22.03, 19:23
    Первые фото и видео с места стрельбы в Лондоне. Великобритания, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Первые фото и видео с места стрельбы в Лондоне

    2 комментария

    Первые фото и видео с места стрельбы в Лондоне

    Первые фото и видео с места стрельбы в Лондоне

      Стрельба была открыта сегодня близ здания британского парламента в Лондоне. Свидетелем нападения стал фотокорреспондент агентства Reuters. Ранения получили не менее 10 человек, нападавший ликвидирован.

      Также сообщается, что на Вестминстерском мосту в Лондоне автомобиль въехал в толпу людей. Пять человек погибли.

      Одновременно у здания британского парламента неизвестные открыли стрельбу. Очевидцы сообщают, что один из злоумышленников с ножом напал на полицейских и был ими застрелен. Один сотрудник правоохранительных органов ранен. Как пишет газета Evening Standard, «свидетели сообщают о панике среди туристов и о том, что одному человеку оказывают медицинскую помощь».

      Судя по поступающим с места ЧП фото и видеокадрам, на мосту и на дороге лежат раненые туристы.

      Теракт в Лондоне: неизвестный сбил 12 человек на Вестминстерском мосту и ранил ножом полицейского. Фото с места трагедии.

      Posted by НТВ on Wednesday, 22 March 2017











      Заседания британского парламента сейчас приостановлены, выходы из здания закрыты. Парламентариям запрещено покидать здание. Закрыта также станция метро, расположенная в районе места происшествия. Вестминстерский мост, где произошло нападение, считается одним из главных туристических мест в Лондоне.

      НТВ.Ru ведет видеотрансляцию событий с места событий в Лондоне.

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