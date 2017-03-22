Первые фото и видео с места стрельбы в Лондоне

Стрельба была открыта сегодня близ здания британского парламента в Лондоне. Свидетелем нападения стал фотокорреспондент агентства Reuters. Ранения получили не менее 10 человек, нападавший ликвидирован.
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Также сообщается, что на Вестминстерском мосту в Лондоне автомобиль въехал в толпу людей. Пять человек погибли.
Одновременно у здания британского парламента неизвестные открыли стрельбу. Очевидцы сообщают, что один из злоумышленников с ножом напал на полицейских и был ими застрелен. Один сотрудник правоохранительных органов ранен. Как пишет газета Evening Standard, «свидетели сообщают о панике среди туристов и о том, что одному человеку оказывают медицинскую помощь».
Судя по поступающим с места ЧП фото и видеокадрам, на мосту и на дороге лежат раненые туристы.
Заседания британского парламента сейчас приостановлены, выходы из здания закрыты. Парламентариям запрещено покидать здание. Закрыта также станция метро, расположенная в районе места происшествия. Вестминстерский мост, где произошло нападение, считается одним из главных туристических мест в Лондоне.
НТВ.Ru ведет видеотрансляцию событий с места событий в Лондоне.
Одновременно у здания британского парламента неизвестные открыли стрельбу. Очевидцы сообщают, что один из злоумышленников с ножом напал на полицейских и был ими застрелен. Один сотрудник правоохранительных органов ранен. Как пишет газета Evening Standard, «свидетели сообщают о панике среди туристов и о том, что одному человеку оказывают медицинскую помощь».
Судя по поступающим с места ЧП фото и видеокадрам, на мосту и на дороге лежат раненые туристы.
Теракт в Лондоне: неизвестный сбил 12 человек на Вестминстерском мосту и ранил ножом полицейского. Фото с места трагедии.Posted by НТВ on Wednesday, 22 March 2017
Первые фотографии Рейтер с места происшествия около парламента Британии pic.twitter.com/d12gYYgQS9— Агентство Рейтер (@reuters_russia) 22 марта 2017 г.
Man with knife was «inside Palace of Westminster» grounds, according to an eyewitness #Westminster #London pic.twitter.com/c1OcIwdsKj— Darren Oatway (@DarrenOatway) 22 марта 2017 г.
Стрельба в Лондоне у здания британского парламента. Больше фото в телеграме https://t.co/xS8LeSKG4d pic.twitter.com/r4K6q44Quf— Александр Коц (@sashakots) 22 марта 2017 г.
Заседания британского парламента сейчас приостановлены, выходы из здания закрыты. Парламентариям запрещено покидать здание. Закрыта также станция метро, расположенная в районе места происшествия. Вестминстерский мост, где произошло нападение, считается одним из главных туристических мест в Лондоне.
НТВ.Ru ведет видеотрансляцию событий с места событий в Лондоне.
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