СМИ: на Вестминстерском мосту в Лондоне автомобиль задавил 5 человек

Теракт в Лондоне: неизвестный сбил 12 человек на Вестминстерском мосту и ранил ножом полицейского. Фото с места трагедии. Posted by НТВ on Wednesday, 22 March 2017

Ранее здесь же произошла стрельба, ранены от 2 до 10 человек. Поступают подробности этого инцидента: неизвестный открыл стрельбу, после чего был ликвидирован полицей.Пока неизвестно, связаны ли эти события и является ли происшедшее террористической атакой.