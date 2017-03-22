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  • 22.03, 19:23

    СМИ: на Вестминстерском мосту в Лондоне автомобиль задавил 5 человек

    10 комментариев
    СМИ: на Вестминстерском мосту в Лондоне автомобиль задавил 5 человек

    СМИ: на Вестминстерском мосту в Лондоне автомобиль задавил 5 человек

    СМИ: на Вестминстерском мосту в Лондоне автомобиль задавил 5 человек
  • Фото: @sikorskiradek /twitter.com

    • Об этом сообщает издание Independent.

    Ранее здесь же произошла стрельба, ранены от 2 до 10 человек. Поступают подробности этого инцидента: неизвестный открыл стрельбу, после чего был ликвидирован полицей.

    Пока неизвестно, связаны ли эти события и является ли происшедшее террористической атакой.

    Теракт в Лондоне: неизвестный сбил 12 человек на Вестминстерском мосту и ранил ножом полицейского. Фото с места трагедии.

    Posted by НТВ on Wednesday, 22 March 2017

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