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  • 22.03, 22:25

    Опубликовано фото ликвидированного террориста, атаковавшего Лондон

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    • Фото: Press Association
    Опубликовано фото ликвидированного террориста, атаковавшего Лондон

    Опубликовано фото ликвидированного террориста, атаковавшего Лондон

    Опубликовано фото ликвидированного террориста, атаковавшего Лондон
  • Фото: Press Association

    • «Мужчина азиатской внешности лет 40, который размахивал ножом длиной семь — восемь дюймов», — так описали очевидцы нападавшего.

    На фото предполагаемый террорист лежит на носилках, на его лице — кислородная маска. Спасатели пытаются реанимировать этого человека.

    Туристы публикуют в соцсетях множество фотографий с места сегодняшнего теракта в центре Лондона. Очевидцы рассказали Sky News, что видели нападавшего, который размахивал длинным ножом.

    Джейн Уилкинсон: «Мы фотографировали Биг-Бен, когда увидели, что к нам бегут люди. Среди них был мужчина азиатской внешности лет 40, который размахивал ножом длиной семь — восемь дюймов (около 17 сантиметров). Затем раздались три выстрела и он упал, обливаясь кровью».

    Другой очевидец Ричард Тайс заявил, что вышел на Вестминстерский мост и увидел там восемь-десять распростертых тел.

    Ричард Тайс: «Я понял так, что какая-то машина ехала по тротуару, сбивая людей».

    Еще один прохожий сообщил о джипе, который на полной скорости врезался в ограду парламента. «Водитель убегал оттуда, когда послышались звуки, похожие на выстрелы. Потом внезапно все стало похоже на преисподнюю, и отовсюду посыпались полицейские», — добавил он.
    Таблоид Daily Mail сообщает об одетом в черное крепко сложенном мужчине, который прошел на территорию парламента через автомобильные ворота.

    Квентин Леттс, журналист: «У него в руке что-то было. Похожее на палку. К нему подошли двое полицейских. Один полицейский упал».

    Атака днем в центре Лондона, где обычно гуляют множество туристов, вызвала панику среди людей. Скотланд-Ярд пока не выступил с официальным сообщением, в котором бы пролили свет на произошедшее. Пока британские власти лишь заявили, что классифицируют атаку как террористический акт.

    К этому часу известно о гибели двух человек и не менее 10 раненых, среди которых — три офицера полиции и три студента из Франции. По предварительным данным, россияне при атаке не пострадали. Многие раненые находятся в тяжелом состоянии, они доставлены в близлежащую больницу.

    СМИ сообщили о наезде автомобиля на пешеходов на Вестминстерском мосту и о нападении вооруженного ножом человека на полицейского возле парламента. Нападавший был застрелен. На месте происшествия работает команда саперов, поскольку в автомобиле предполагаемого террориста находится подозрительный пакет.

    Премьер-министр Британии Тереза Мэй вывезена с территории парламента и находится в безопасности. Нападение в Лондоне произошло в годовщину серии терактов в Брюсселе 22 марта 2016 года. Тогда погибли 32 человека, более 300 получили ранения.

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