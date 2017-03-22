Опубликовано фото ликвидированного террориста, атаковавшего Лондон

«Мужчина азиатской внешности лет 40, который размахивал ножом длиной семь — восемь дюймов», — так описали очевидцы нападавшего.
На фото предполагаемый террорист лежит на носилках, на его лице — кислородная маска. Спасатели пытаются реанимировать этого человека.
Туристы публикуют в соцсетях множество фотографий с места сегодняшнего теракта в центре Лондона. Очевидцы рассказали Sky News, что видели нападавшего, который размахивал длинным ножом.
Джейн Уилкинсон: «Мы фотографировали Биг-Бен, когда увидели, что к нам бегут люди. Среди них был мужчина азиатской внешности лет 40, который размахивал ножом длиной семь — восемь дюймов (около 17 сантиметров). Затем раздались три выстрела и он упал, обливаясь кровью».
Другой очевидец Ричард Тайс заявил, что вышел на Вестминстерский мост и увидел там восемь-десять распростертых тел.
Ричард Тайс: «Я понял так, что какая-то машина ехала по тротуару, сбивая людей».
Еще один прохожий сообщил о джипе, который на полной скорости врезался в ограду парламента. «Водитель убегал оттуда, когда послышались звуки, похожие на выстрелы. Потом внезапно все стало похоже на преисподнюю, и отовсюду посыпались полицейские», — добавил он.
Таблоид Daily Mail сообщает об одетом в черное крепко сложенном мужчине, который прошел на территорию парламента через автомобильные ворота.
Квентин Леттс, журналист: «У него в руке что-то было. Похожее на палку. К нему подошли двое полицейских. Один полицейский упал».
Атака днем в центре Лондона, где обычно гуляют множество туристов, вызвала панику среди людей. Скотланд-Ярд пока не выступил с официальным сообщением, в котором бы пролили свет на произошедшее. Пока британские власти лишь заявили, что классифицируют атаку как террористический акт.
гибели двух человек и не менее 10 раненых, среди которых — три офицера полиции и три студента из Франции. По предварительным данным, россияне при атаке не пострадали. Многие раненые находятся в тяжелом состоянии, они доставлены в близлежащую больницу.
СМИ сообщили о наезде автомобиля на пешеходов на Вестминстерском мосту и о нападении вооруженного ножом человека на полицейского возле парламента. Нападавший был застрелен. На месте происшествия работает команда саперов, поскольку в автомобиле предполагаемого террориста находится подозрительный пакет.
Премьер-министр Британии Тереза Мэй вывезена с территории парламента и находится в безопасности. Нападение в Лондоне произошло в годовщину серии терактов в Брюсселе 22 марта 2016 года. Тогда погибли 32 человека, более 300 получили ранения.
Туристы публикуют в соцсетях множество фотографий с места сегодняшнего теракта в центре Лондона. Очевидцы рассказали Sky News, что видели нападавшего, который размахивал длинным ножом.
Джейн Уилкинсон: «Мы фотографировали Биг-Бен, когда увидели, что к нам бегут люди. Среди них был мужчина азиатской внешности лет 40, который размахивал ножом длиной семь — восемь дюймов (около 17 сантиметров). Затем раздались три выстрела и он упал, обливаясь кровью».
Другой очевидец Ричард Тайс заявил, что вышел на Вестминстерский мост и увидел там восемь-десять распростертых тел.
Ричард Тайс: «Я понял так, что какая-то машина ехала по тротуару, сбивая людей».
Еще один прохожий сообщил о джипе, который на полной скорости врезался в ограду парламента. «Водитель убегал оттуда, когда послышались звуки, похожие на выстрелы. Потом внезапно все стало похоже на преисподнюю, и отовсюду посыпались полицейские», — добавил он.
Таблоид Daily Mail сообщает об одетом в черное крепко сложенном мужчине, который прошел на территорию парламента через автомобильные ворота.
Квентин Леттс, журналист: «У него в руке что-то было. Похожее на палку. К нему подошли двое полицейских. Один полицейский упал».
Атака днем в центре Лондона, где обычно гуляют множество туристов, вызвала панику среди людей. Скотланд-Ярд пока не выступил с официальным сообщением, в котором бы пролили свет на произошедшее. Пока британские власти лишь заявили, что классифицируют атаку как террористический акт.
гибели двух человек и не менее 10 раненых, среди которых — три офицера полиции и три студента из Франции. По предварительным данным, россияне при атаке не пострадали. Многие раненые находятся в тяжелом состоянии, они доставлены в близлежащую больницу.
СМИ сообщили о наезде автомобиля на пешеходов на Вестминстерском мосту и о нападении вооруженного ножом человека на полицейского возле парламента. Нападавший был застрелен. На месте происшествия работает команда саперов, поскольку в автомобиле предполагаемого террориста находится подозрительный пакет.
Премьер-министр Британии Тереза Мэй вывезена с территории парламента и находится в безопасности. Нападение в Лондоне произошло в годовщину серии терактов в Брюсселе 22 марта 2016 года. Тогда погибли 32 человека, более 300 получили ранения.
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