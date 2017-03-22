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  • 23.03, 01:27
    СМИ назвали имя террориста с Вестминстерского моста. Великобритания, Лондон, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    СМИ назвали имя террориста с Вестминстерского моста

    3 комментария
    СМИ назвали имя террориста с Вестминстерского моста

    СМИ назвали имя террориста с Вестминстерского моста

    СМИ назвали имя террориста с Вестминстерского моста
    • Фото: twitter.com

      • Британские журналисты сообщают, что установили личность мужчины, совершившего теракт в Лондоне. Официальных подтверждений их версии пока нет.

      Как пишет The Independent, террористом, устроившим бойню сегодня в центре Лондона, может быть родившийся в Великобритании Абу Иззадин, который уже отбывал тюремный срок за пособничество террористам, сбор для них средств и разжигание ненависти.

      Однако официальных подтверждений или опровержений этой информации нет. Другие источники утверждают, что Абу Иззадин в настоящее время все еще отбывает тюремный срок.

      В полиции сообщили, что следователи уже имеют предположения касательно личности нападавшего, однако никаких подробностей пока не раскрывают и не делают официальных заявлений.

      Как пишет Reuters со ссылкой на европейского чиновника, в настоящее время следователи изучают вопрос, мог ли нападавший совершить атаку в Лондоне под влиянием террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

      В настоящий момент в городе сохраняются усиленные меры безопасности. В центре города много полиции. Над резиденцией премьера на Даунинг-стрит и зданием Скотланд-Ярда в память о жертвах теракта приспущены государственные флаги. Премьер-министр Тереза Мэй проводит экстренное заседание чрезвычайного комитета COBRA, с участием представителей правительства, полиции и спецслужб.

      Напомним, сегодня днем преступник за рулем внедорожника намеренно сбивал прохожих на Вестминстерском мосту, после чего машина врезалась в ограду парламента, а ее водитель набросился с ножом на полицейского. Преступник был нейтрализован тремя выстрелами. Три человека погибли, включая полицейского. Пострадали более 20 человек, в том числе еще трое стражей порядка, трое лицеистов из Франции, пятеро туристов из Южной Кореи, двое граждан Румынии.

      Нападение в Лондоне произошло ровно через год после взрывов в Брюсселе.

      Теракт в Лондоне: неизвестный сбил 12 человек на Вестминстерском мосту и ранил ножом полицейского. Фото с места трагедии.

      Posted by НТВ on Wednesday, 22 March 2017

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