СМИ назвали имя террориста с Вестминстерского моста

Британские журналисты сообщают, что установили личность мужчины, совершившего теракт в Лондоне. Официальных подтверждений их версии пока нет.
Как пишет The Independent, террористом, устроившим бойню сегодня в центре Лондона, может быть родившийся в Великобритании Абу Иззадин, который уже отбывал тюремный срок за пособничество террористам, сбор для них средств и разжигание ненависти.
Однако официальных подтверждений или опровержений этой информации нет. Другие источники утверждают, что Абу Иззадин в настоящее время все еще отбывает тюремный срок.
В полиции сообщили, что следователи уже имеют предположения касательно личности нападавшего, однако никаких подробностей пока не раскрывают и не делают официальных заявлений.
Как пишет Reuters со ссылкой на европейского чиновника, в настоящее время следователи изучают вопрос, мог ли нападавший совершить атаку в Лондоне под влиянием террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).
В настоящий момент в городе сохраняются усиленные меры безопасности. В центре города много полиции. Над резиденцией премьера на Даунинг-стрит и зданием Скотланд-Ярда в память о жертвах теракта приспущены государственные флаги. Премьер-министр Тереза Мэй проводит экстренное заседание чрезвычайного комитета COBRA, с участием представителей правительства, полиции и спецслужб.
Преступник был нейтрализован тремя выстрелами. Три человека погибли, включая полицейского. Пострадали более 20 человек, в том числе еще трое стражей порядка, трое лицеистов из Франции, пятеро туристов из Южной Кореи, двое граждан Румынии.
Нападение в Лондоне произошло ровно через год после взрывов в Брюсселе.
Однако официальных подтверждений или опровержений этой информации нет. Другие источники утверждают, что Абу Иззадин в настоящее время все еще отбывает тюремный срок.
В полиции сообщили, что следователи уже имеют предположения касательно личности нападавшего, однако никаких подробностей пока не раскрывают и не делают официальных заявлений.
Как пишет Reuters со ссылкой на европейского чиновника, в настоящее время следователи изучают вопрос, мог ли нападавший совершить атаку в Лондоне под влиянием террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).
В настоящий момент в городе сохраняются усиленные меры безопасности. В центре города много полиции. Над резиденцией премьера на Даунинг-стрит и зданием Скотланд-Ярда в память о жертвах теракта приспущены государственные флаги. Премьер-министр Тереза Мэй проводит экстренное заседание чрезвычайного комитета COBRA, с участием представителей правительства, полиции и спецслужб.
Преступник был нейтрализован тремя выстрелами. Три человека погибли, включая полицейского. Пострадали более 20 человек, в том числе еще трое стражей порядка, трое лицеистов из Франции, пятеро туристов из Южной Кореи, двое граждан Румынии.
Нападение в Лондоне произошло ровно через год после взрывов в Брюсселе.
Теракт в Лондоне: неизвестный сбил 12 человек на Вестминстерском мосту и ранил ножом полицейского. Фото с места трагедии.Posted by НТВ on Wednesday, 22 March 2017
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