Скотленд-Ярд не нашел доказательств связи лондонского террориста с ИГИЛ

Британская полиция считает, что Халид Масуд, устроивший теракт в Лондоне, не был членом террористической группировки.
Скотленд-Ярд не нашел доказательств того, что злоумышленник состоял в запрещенных группировках «Исламское государство» или «Аль-Каида».
Однако, отмечают правоохранители, злоумышленник находился под влиянием идей исламистов, передает ТАСС.
водитель с ножом атаковал полицейского и попытался проникнуть в здание парламента. Стражи порядка застрелили нападавшего. Жертвами атаки стали четыре человека, ранения получили еще 50.
Позднее премьер Тереза Мэй, выступая в парламенте, сообщила, что террорист был британским подданным, действовал один и «руководствовался мотивами исламского экстремизма». А близкое к ИГИЛ агентство Amaq заявило, что злоумышленник был «солдатом „Исламского государства“».
Однако, отмечают правоохранители, злоумышленник находился под влиянием идей исламистов, передает ТАСС.
водитель с ножом атаковал полицейского и попытался проникнуть в здание парламента. Стражи порядка застрелили нападавшего. Жертвами атаки стали четыре человека, ранения получили еще 50.
Позднее премьер Тереза Мэй, выступая в парламенте, сообщила, что террорист был британским подданным, действовал один и «руководствовался мотивами исламского экстремизма». А близкое к ИГИЛ агентство Amaq заявило, что злоумышленник был «солдатом „Исламского государства“».
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