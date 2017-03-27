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  • 27.03, 20:44

    Скотленд-Ярд не нашел доказательств связи лондонского террориста с ИГИЛ

    1 комментарий

    Скотленд-Ярд не нашел доказательств связи лондонского террориста с ИГИЛ

    <nobr>Скотленд-Ярд</nobr> не нашел доказательств связи лондонского террориста с ИГИЛ

    Британская полиция считает, что Халид Масуд, устроивший теракт в Лондоне, не был членом террористической группировки.

    Скотленд-Ярд не нашел доказательств того, что злоумышленник состоял в запрещенных группировках «Исламское государство» или «Аль-Каида».

    Однако, отмечают правоохранители, злоумышленник находился под влиянием идей исламистов, передает ТАСС.

    Напомним, 22 марта, автомобиль, за рулем которого находился 52-летний Халид Масуд, сбил прохожих на Вестминстерском мосту в Лондоне. После этого водитель с ножом атаковал полицейского и попытался проникнуть в здание парламента. Стражи порядка застрелили нападавшего. Жертвами атаки стали четыре человека, ранения получили еще 50.

    Позднее премьер Тереза Мэй, выступая в парламенте, сообщила, что террорист был британским подданным, действовал один и «руководствовался мотивами исламского экстремизма». А близкое к ИГИЛ агентство Amaq заявило, что злоумышленник был «солдатом „Исламского государства“».

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