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  • 23.03, 16:37

    «Исламское государство» назвало лондонского террориста своим «солдатом»

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    «Исламское государство» назвало лондонского террориста своим «солдатом»

    «Исламское государство» назвало лондонского террориста своим «солдатом»

    «Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне

    Агентство Amaq, близкое к запрещенной группировке, сообщило, что террорист, напавший на людей в центре британской столицы, был «солдатом „Исламского государства“», передает Associated Press.

    Отметим, что ранее премьер Тереза Мэй, выступая в парламенте, сообщила, что террорист был британским подданным, действовал один и «руководствовался мотивами исламского экстремизма». При этом она отметила, что злоумышленник еще до атаки попадал в поле зрения спецслужб, однако в последнее время за ним не следили.

    СМИ же называли имя предполагаемого террориста. По данным журналистов, атаку в центре Лондона устроил родившийся в Великобритании Абу Иззадин, который уже отбывал срок за пособничество террористам и сбор для них средств.

    Напомним, накануне, 22 марта, автомобиль, за рулем которого находился террорист, сбил прохожих на Вестминстерском мосту в Лондоне. После этого водитель с ножом атаковал полицейского и попытался проникнуть в здание парламента. Стражи порядка застрелили нападавшего. Жертвами атаки стали три человека, пострадали 29. Из них семеро сейчас находятся в критическом состоянии.

    Расследование нападения сейчас продолжается. Сегодня ночью полицейские провели рейды по шести адресам в Бирмингеме, Лондоне и других регионах. По подозрению в причастности к теракту задержаны семь человек.

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