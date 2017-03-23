«Исламское государство» назвало лондонского террориста своим «солдатом»

«Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне
Агентство Amaq, близкое к запрещенной группировке, сообщило, что террорист, напавший на людей в центре британской столицы, был «солдатом „Исламского государства“», передает Associated Press.
Отметим, что ранее премьер Тереза Мэй, выступая в парламенте, сообщила, что террорист был британским подданным, действовал один и «руководствовался мотивами исламского экстремизма». При этом она отметила, что злоумышленник еще до атаки попадал в поле зрения спецслужб, однако в последнее время за ним не следили.
СМИ же называли имя предполагаемого террориста. По данным журналистов, атаку в центре Лондона устроил родившийся в Великобритании Абу Иззадин, который уже отбывал срок за пособничество террористам и сбор для них средств.
водитель с ножом атаковал полицейского и попытался проникнуть в здание парламента. Стражи порядка застрелили нападавшего. Жертвами атаки стали три человека, пострадали 29. Из них семеро сейчас находятся в критическом состоянии.
полицейские провели рейды по шести адресам в Бирмингеме, Лондоне и других регионах. По подозрению в причастности к теракту задержаны семь человек.
Отметим, что ранее премьер Тереза Мэй, выступая в парламенте, сообщила, что террорист был британским подданным, действовал один и «руководствовался мотивами исламского экстремизма». При этом она отметила, что злоумышленник еще до атаки попадал в поле зрения спецслужб, однако в последнее время за ним не следили.
СМИ же называли имя предполагаемого террориста. По данным журналистов, атаку в центре Лондона устроил родившийся в Великобритании Абу Иззадин, который уже отбывал срок за пособничество террористам и сбор для них средств.
водитель с ножом атаковал полицейского и попытался проникнуть в здание парламента. Стражи порядка застрелили нападавшего. Жертвами атаки стали три человека, пострадали 29. Из них семеро сейчас находятся в критическом состоянии.
полицейские провели рейды по шести адресам в Бирмингеме, Лондоне и других регионах. По подозрению в причастности к теракту задержаны семь человек.
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