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  • 04.06, 11:16

    Теракт в Лондоне: 6 человек погибли, 48 ранены

    3 комментария

    Теракт в Лондоне: 6 человек погибли, 48 ранены

    Теракт в Лондоне: 6 человек погибли, 48 ранены

    Жертвами теракта в районе Лондонского моста стали не менее шести человек, еще 48 получили ранения.

    Поздно вечером 3 июня террористы на белом фургоне на высокой скорости выехали на пешеходную часть Лондонского моста, сбив не менее 20 человек. Затем, доехав до рынка Боро, они вышли из машины и атаковали прохожих с ножами.

    Лондонская служба скорой помощи сообщила, что в больницы с места теракта доставлены 48 человек. Часть из них находится в критическом состоянии.

    В посольстве РФ сообщили, что, по предварительным данным, россиян среди погибших и пострадавших нет. На данный момент известно, что в списках раненых есть граждане Франции.

    Трое нападавших ликвидированы полицией. По сообщению очевидцев, террористы атаковали людей с криками «Это вам за Аллаха!»

    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй собрала экстренное заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA.

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