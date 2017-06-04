Теракт в Лондоне: 6 человек погибли, 48 ранены

Жертвами теракта в районе Лондонского моста стали не менее шести человек, еще 48 получили ранения.
Поздно вечером 3 июня террористы на белом фургоне на высокой скорости выехали на пешеходную часть Лондонского моста, сбив не менее 20 человек. Затем, доехав до рынка Боро, они вышли из машины и атаковали прохожих с ножами.
Лондонская служба скорой помощи сообщила, что в больницы с места теракта доставлены 48 человек. Часть из них находится в критическом состоянии.
В посольстве РФ сообщили, что, по предварительным данным, россиян среди погибших и пострадавших нет. На данный момент известно, что в списках раненых есть граждане Франции.
Трое нападавших ликвидированы полицией. По сообщению очевидцев, террористы атаковали людей с криками «Это вам за Аллаха!»
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй собрала экстренное заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA.
Лондонская служба скорой помощи сообщила, что в больницы с места теракта доставлены 48 человек. Часть из них находится в критическом состоянии.
В посольстве РФ сообщили, что, по предварительным данным, россиян среди погибших и пострадавших нет. На данный момент известно, что в списках раненых есть граждане Франции.
Трое нападавших ликвидированы полицией. По сообщению очевидцев, террористы атаковали людей с криками «Это вам за Аллаха!»
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй собрала экстренное заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA.
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