Путин выразил соболезнования жителям Великобритании и осудил теракт в Лондоне

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин соболезнует народу Великобритании в связи с атакой, которая произошла минувшим вечером.
Дмитрий Песков: «Владимир Путин глубоко соболезнует британцам и осуждает террористический акт, совершенный часами ранее в Лондоне».
По словам пресс-секретаря главы государства, в ближайшее время Путин направит телеграмму с соболезнованиями премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, передает ТАСС.
Напомним, поздно вечером 3 июня террористы на белом фургоне выехали на пешеходную часть Лондонского моста и стали давить людей. Они доехали до рынка Боро, где выскочили из машины и начали добивать раненых. Террористы были вооружены ножами. Они врывались в пабы и кафе. В некоторых заведениях нападавшим дали отпор с помощью стульев и бутылок.
были ликвидированы полицией. Жертвами этой атаки стали шесть человек, в больницы доставлены 48 пострадавших. Среди раненых оказались не только британцы, но и граждане Франции, а также Австралии. По предварительным данным, россиян в числе пострадавших нет.
По словам пресс-секретаря главы государства, в ближайшее время Путин направит телеграмму с соболезнованиями премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, передает ТАСС.
Напомним, поздно вечером 3 июня террористы на белом фургоне выехали на пешеходную часть Лондонского моста и стали давить людей. Они доехали до рынка Боро, где выскочили из машины и начали добивать раненых. Террористы были вооружены ножами. Они врывались в пабы и кафе. В некоторых заведениях нападавшим дали отпор с помощью стульев и бутылок.
были ликвидированы полицией. Жертвами этой атаки стали шесть человек, в больницы доставлены 48 пострадавших. Среди раненых оказались не только британцы, но и граждане Франции, а также Австралии. По предварительным данным, россиян в числе пострадавших нет.
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