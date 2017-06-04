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  • 04.06, 11:17

    Путин выразил соболезнования жителям Великобритании и осудил теракт в Лондоне

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    Путин выразил соболезнования жителям Великобритании и осудил теракт в Лондоне

    Путин выразил соболезнования жителям Великобритании и осудил теракт в Лондоне

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин соболезнует народу Великобритании в связи с атакой, которая произошла минувшим вечером.

    Дмитрий Песков: «Владимир Путин глубоко соболезнует британцам и осуждает террористический акт, совершенный часами ранее в Лондоне».

    По словам пресс-секретаря главы государства, в ближайшее время Путин направит телеграмму с соболезнованиями премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, передает ТАСС.

    Напомним, поздно вечером 3 июня террористы на белом фургоне выехали на пешеходную часть Лондонского моста и стали давить людей. Они доехали до рынка Боро, где выскочили из машины и начали добивать раненых. Террористы были вооружены ножами. Они врывались в пабы и кафе. В некоторых заведениях нападавшим дали отпор с помощью стульев и бутылок.

    В результате трое террористов были ликвидированы полицией. Жертвами этой атаки стали шесть человек, в больницы доставлены 48 пострадавших. Среди раненых оказались не только британцы, но и граждане Франции, а также Австралии. По предварительным данным, россиян в числе пострадавших нет.

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