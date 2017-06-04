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  • 04.06, 16:12

    Число жертв теракта в Лондоне выросло до семи

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    Число жертв теракта в Лондоне выросло до семи

    Число жертв теракта в Лондоне выросло до семи

    Жертвами двойного теракта в районе Лондонского моста, по уточненным данным, стали семь человек. Об этом сегодня сообщила глава лондонской полиции Крессида Дик. Данные о количестве пострадавших не изменились — 48 человек.

    Глава Скотленд-Ярда также сообщила, что расследование идет быстро и схема теракта ясна.

    Крессида Дик: «Автомобиль врезался в толпу, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы уничтожены полицией. Полиция максимально быстро отреагировала на происходящее, и инцидент был урегулирован в течение 8 минут. Мы уверены, что атаковавших было трое, и они мертвы».


    В связи с терактом Скотленд-Ярд увеличит количество вооруженных патрулей на улицах Лондона.

    Национальный совет руководителей полиции призвал очевидцев предоставить фотографии и видеозаписи с Лондонского моста и рынка Боро.



    В посольстве РФ сообщили, что, по предварительным данным, россиян среди погибших и пострадавших нет. На данный момент известно, что в результате теракта ранены четверо французов и двое австралийцев.

    Соболезнования Великобритании выразили лидеры многих стран, в том числе президент России Владимир Путин.

    «Лондон, держись, мы с тобой!»: в соцсетях по всему миру соболезнуют пострадавшим от рук террористов. #PrayForLondon

    Опубликовано НТВ 4 июня 2017 г.

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