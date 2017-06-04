Число жертв теракта в Лондоне выросло до семи

Жертвами двойного теракта в районе Лондонского моста, по уточненным данным, стали семь человек. Об этом сегодня сообщила глава лондонской полиции Крессида Дик. Данные о количестве пострадавших не изменились — 48 человек.
Глава Скотленд-Ярда также сообщила, что расследование идет быстро и схема теракта ясна.
напали на прохожих. Террористы уничтожены полицией. Полиция максимально быстро отреагировала на происходящее, и инцидент был урегулирован в течение 8 минут. Мы уверены, что атаковавших было трое, и они мертвы».
В связи с терактом Скотленд-Ярд увеличит количество вооруженных патрулей на улицах Лондона.
Национальный совет руководителей полиции призвал очевидцев предоставить фотографии и видеозаписи с Лондонского моста и рынка Боро.
В посольстве РФ сообщили, что, по предварительным данным, россиян среди погибших и пострадавших нет. На данный момент известно, что в результате теракта ранены четверо французов и двое австралийцев.
Соболезнования Великобритании выразили лидеры многих стран, в том числе президент России Владимир Путин.
напали на прохожих. Террористы уничтожены полицией. Полиция максимально быстро отреагировала на происходящее, и инцидент был урегулирован в течение 8 минут. Мы уверены, что атаковавших было трое, и они мертвы».
Commissioner Cressida Dick’s live statement #LondonBridge #BoroughMarket https://t.co/bl1VmC8iUF— Metropolitan Police (@metpoliceuk) June 4, 2017
В связи с терактом Скотленд-Ярд увеличит количество вооруженных патрулей на улицах Лондона.
Национальный совет руководителей полиции призвал очевидцев предоставить фотографии и видеозаписи с Лондонского моста и рынка Боро.
Anybody who has images or film of the #LondonBridge #BoroughMarket incident please help police by uploading it at https://t.co/YKydWRtFm3 pic.twitter.com/l0VlrPbwCI— Terrorism Police UK (@TerrorismPolice) June 4, 2017
В посольстве РФ сообщили, что, по предварительным данным, россиян среди погибших и пострадавших нет. На данный момент известно, что в результате теракта ранены четверо французов и двое австралийцев.
Соболезнования Великобритании выразили лидеры многих стран, в том числе президент России Владимир Путин.
«Лондон, держись, мы с тобой!»: в соцсетях по всему миру соболезнуют пострадавшим от рук террористов. #PrayForLondonОпубликовано НТВ 4 июня 2017 г.
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