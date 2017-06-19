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  • 19.06, 09:53

    В Лондоне протаранивший пешеходов водитель кричал о желании «убить всех мусульман»

    1 комментарий
    В Лондоне протаранивший пешеходов водитель кричал о желании «убить всех мусульман»

    В Лондоне протаранивший пешеходов водитель кричал о желании «убить всех мусульман»

    В Лондоне протаранивший пешеходов водитель кричал о желании «убить всех мусульман»
  • Фото Associated Press © 2017, Tim Ireland

    • Появились подробности трагического инцидента, который произошел у стен мечети на северо-востоке британской столицы. Фургон въехал в людей, которые окружили потерявшего сознание мужчину.

    СМИ со ссылкой на очевидца передают, что минивэн мчался на высокой скорости прямо на пешеходов.

    Абдикадар Варфа, очевидец: «Я шел по улице и увидел мужчину на земле, я подошел и посмотрел на него. Мне сказали, что он потерял сознание. Я отошел от мужчины, спустя несколько минут фургон на высокой скорости въехал в группу людей».

    Газета The Times со ссылкой на очевидца Абдулрахмана Салеха Аламуди сообщает, что водитель фургона кричал о намерении «убить всех мусульман».

    В ночь на понедельник автомобиль въехал в людей, которые возвращались из мечети после молитвы. По информации полиции, погиб один человек, 10 ранены, 8 из них госпитализированы.

    По словам очевидцев, в машине находились трое мужчин. Двоим удалось скрыться, третьего задержали прохожие и передали правоохранителям. Свидетели происшествия отметили, что водитель не выглядел пьяным или нездоровым, его психологическое состояние проверят специалисты.

    Район ЧП оцеплен. Британский премьер-министр Тереза Мэй проинформирована о случившемся. Инцидент у мечети она назвала «потенциальным терактом». С начала года в Соединенном Королевстве произошло 3 крупных террористических атаки. Последняя случилась меньше месяца назад. Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, а затем с ножами стали нападать на прохожих. Тогда 8 человек погибли, 48 пострадали.

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