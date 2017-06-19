Первые минуты после атаки в Лондоне и задержание преступника попали на видео

В соцсетях появилось видео, снятое очевидцем в первые минуты после нападения на прихожан мечети в Лондоне.
На кадрах видны лежащие на земле пострадавшие, которым помогают посетители мечети. Также на видео сняли задержанного преступника, которого поймали сами прихожане. Один из прохожих бьет мужчину ногой.
Напомним, около полуночи по времени Лондона минивэн протаранил толпу верующих, выходивших из мечети в Финсбери-парке после ночной молитвы. Затем из машины вышел вооруженный ножом человек, который начал резать прохожих. По словам очевидцев, он кричал, что хочет убить всех мусульман.
По некоторым данным, в минивэне находились три человека, двоим из которых удалось сбежать. Полиция пока не квалифицировала произошедшее как теракт.
Напомним, около полуночи по времени Лондона минивэн протаранил толпу верующих, выходивших из мечети в Финсбери-парке после ночной молитвы. Затем из машины вышел вооруженный ножом человек, который начал резать прохожих. По словам очевидцев, он кричал, что хочет убить всех мусульман.
По некоторым данным, в минивэне находились три человека, двоим из которых удалось сбежать. Полиция пока не квалифицировала произошедшее как теракт.
Комментарии