Мэй назвала ужасным наезд автомобиля на людей у лондонской мечети

Премьер-министр Великобритании прокомментировала нападение на прихожан мечети на севере Лондона.
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «Это ужасный инцидент. Все мои мысли с теми, кто получил ранения, и их близкими».
Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что потрясен произошедшим в Финсбери-парке. «Мои мысли с общиной и теми, кто пострадал в результате этого ужасающего события», написал он в Twitter.
К расследованию произошедшего привлечены эксперты по борьбе с терроризмом. Они выясняют, был ли наезд на пешеходов умышленным, сообщает ТАСС.
которые в итоге его и скрутили. В результате атаки пострадали около 10 человек, по неподтвержденной информации, двое погибли.
Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что потрясен произошедшим в Финсбери-парке. «Мои мысли с общиной и теми, кто пострадал в результате этого ужасающего события», написал он в Twitter.
I’m totally shocked at the incident at Finsbury Park tonight. pic.twitter.com/1ffKijNs73— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 19 июня 2017 г.
К расследованию произошедшего привлечены эксперты по борьбе с терроризмом. Они выясняют, был ли наезд на пешеходов умышленным, сообщает ТАСС.
которые в итоге его и скрутили. В результате атаки пострадали около 10 человек, по неподтвержденной информации, двое погибли.
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