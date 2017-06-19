Висяки
ТВ-Эфир
Висяки
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 19.06, 06:51

    Мэй назвала ужасным наезд автомобиля на людей у лондонской мечети

    комментировать

    Мэй назвала ужасным наезд автомобиля на людей у лондонской мечети

    Мэй назвала ужасным наезд автомобиля на людей у лондонской мечети

    Премьер-министр Великобритании прокомментировала нападение на прихожан мечети на севере Лондона.

    Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «Это ужасный инцидент. Все мои мысли с теми, кто получил ранения, и их близкими».

    Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что потрясен произошедшим в Финсбери-парке. «Мои мысли с общиной и теми, кто пострадал в результате этого ужасающего события», написал он в Twitter.


    К расследованию произошедшего привлечены эксперты по борьбе с терроризмом. Они выясняют, был ли наезд на пешеходов умышленным, сообщает ТАСС.

    Очевидцы, как сообщают британские СМИ, рассказывают о том, что водитель минивэна специально направил машину в толпу людей, выходящих из мечети. По рассказам свидетелей, после наезда из автомобиля выскочил вооруженный мужчина и набросился на прохожих, которые в итоге его и скрутили. В результате атаки пострадали около 10 человек, по неподтвержденной информации, двое погибли.

    Новости по теме

    Террористическая угроза в Европе

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru