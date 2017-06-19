СМИ сообщают о возможных погибших в результате атаки в Лондоне

На
северо-востоке британской столицы в результате наезда автомобиля на людей, возможно, есть погибшие.
По информации газеты The Sun, минивэн мог насмерть сбить 2 человек и травмировать более 10 пешеходов. Издание сообщает, что попечитель и генеральный секретарь мечети в парке Финсбери Мухаммед Козбар уже назвал случившееся терактом.
Ранее Скотленд-Ярд заявил, что в результате инцидента на северо-востоке Лондона пострадали несколько горожан. Как рассказал один из очевидцев телеканалу Sky News, что всего в кабине машины находились 3 человека. Одного из них удалось задержать, двое скрылись.
Evening Standard сообщает, что фургон у мечети наехал на людей на тротуаре, после чего из автомобиля выбежал злоумышленник с ножом. Поступает информация, что один человек получил колотые ранения.
Ранее Скотленд-Ярд заявил, что в результате инцидента на северо-востоке Лондона пострадали несколько горожан. Как рассказал один из очевидцев телеканалу Sky News, что всего в кабине машины находились 3 человека. Одного из них удалось задержать, двое скрылись.
Evening Standard сообщает, что фургон у мечети наехал на людей на тротуаре, после чего из автомобиля выбежал злоумышленник с ножом. Поступает информация, что один человек получил колотые ранения.
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