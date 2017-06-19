Атака в Лондоне: за наездом на людей последовало нападение с ножом

По последним данным, после наезда на людей на севере Лондона из минивэна выскочил вооруженный ножом человек и принялся нападать на людей.
По рассказам очевидцев, всего в минивэне находились три человека. Задержать удалось одного из них, двое скрылись.
Атака проходила по уже проверенному террористами сценарию: минивэн протаранил толпу верующих, покидавших мечеть в Финсбери-парке после ночной молитвы, затем из машины вышел вооруженный ножом человек. По меньшей мере один человек получил ножевое ранение.
ТАСС.
В Финсбери-парке расположена известная салафитская мечеть. С 1997 по 2004 годы имамом здесь был радикальный проповедник Абу Хамза аль-Масри, обвинявшийся в связях с террористической сетью «Аль-Каида».
Напомним, 3 июня на Лондонском мосту грузовик с тремя мужчинами протаранил толпу. Нападавшие вышли из машины с ножами и принялись резать пешеходов. В результате погибли 8 человек, десятки пострадали.
А 22 марта мужчина на внедорожнике на большой скорости въехал в толпу прохожих на Вестминстерском мосту. Затем он с ножом в руках атаковал полицейского. Погибли четыре человека, десятки пострадали.
my cousin sent me this and this is the guy that got arrested for this TERRORIST attack #FinsburyPark pic.twitter.com/VZkRIv1Sfz— samira (@hooyomataalo) 19 июня 2017 г.
Атака проходила по уже проверенному террористами сценарию: минивэн протаранил толпу верующих, покидавших мечеть в Финсбери-парке после ночной молитвы, затем из машины вышел вооруженный ножом человек. По меньшей мере один человек получил ножевое ранение.
ТАСС.
В Финсбери-парке расположена известная салафитская мечеть. С 1997 по 2004 годы имамом здесь был радикальный проповедник Абу Хамза аль-Масри, обвинявшийся в связях с террористической сетью «Аль-Каида».
Напомним, 3 июня на Лондонском мосту грузовик с тремя мужчинами протаранил толпу. Нападавшие вышли из машины с ножами и принялись резать пешеходов. В результате погибли 8 человек, десятки пострадали.
А 22 марта мужчина на внедорожнике на большой скорости въехал в толпу прохожих на Вестминстерском мосту. Затем он с ножом в руках атаковал полицейского. Погибли четыре человека, десятки пострадали.
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