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  • 19.06, 06:51
    Атака в Лондоне: за наездом на людей последовало нападение с ножом. Лондон, ислам, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Атака в Лондоне: за наездом на людей последовало нападение с ножом

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    Атака в Лондоне: за наездом на людей последовало нападение с ножом

    Атака в Лондоне: за наездом на людей последовало нападение с ножом

      По последним данным, после наезда на людей на севере Лондона из минивэна выскочил вооруженный ножом человек и принялся нападать на людей.

      По рассказам очевидцев, всего в минивэне находились три человека. Задержать удалось одного из них, двое скрылись.


      Атака проходила по уже проверенному террористами сценарию: минивэн протаранил толпу верующих, покидавших мечеть в Финсбери-парке после ночной молитвы, затем из машины вышел вооруженный ножом человек. По меньшей мере один человек получил ножевое ранение.

      По предварительной информации, в результате нападения пострадали более 10 человек, трое находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.

      В Финсбери-парке расположена известная салафитская мечеть. С 1997 по 2004 годы имамом здесь был радикальный проповедник Абу Хамза аль-Масри, обвинявшийся в связях с террористической сетью «Аль-Каида».

      Напомним, 3 июня на Лондонском мосту грузовик с тремя мужчинами протаранил толпу. Нападавшие вышли из машины с ножами и принялись резать пешеходов. В результате погибли 8 человек, десятки пострадали.

      А 22 марта мужчина на внедорожнике на большой скорости въехал в толпу прохожих на Вестминстерском мосту. Затем он с ножом в руках атаковал полицейского. Погибли четыре человека, десятки пострадали.

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