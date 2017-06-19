«Белый качок»: очевидцы описали водителя, протаранившего толпу у лондонской мечети

Лондон потрясен сообщениями о новом наезде на ни в чем не повинных граждан. Ночью фургон протаранил прихожан мечети на севере города. Трагедия произошла в тот момент, когда верующие выходили после молитвы. Водителя задержали очевидцы, сейчас он находится в полиции. Стражи порядка и власти Великобритании не спешат называть случившееся терактом.
В парке Финсбери 10 человек ранены, один погиб. Ночью микроавтобус въехал на тротуар возле мечети и сбил пешеходов. Управлял машиной белый водитель, под его колесами оказались мусульмане, пришедшие на последнюю вечернюю службу.
Мухаммед, очевидец: «Англичанин, белый, чисто выбрит. Желтые волосы. Совсем не похож на человека с Ближнего Востока. Типично английская или ирландская внешность. Лет 50–55. Сильный такой, качок».
Как передает корреспондент Лиза Герсон, водителя повалила и обезоружила толпа. Прохожие прижали злоумышленника к земле и дождались полицию. Очевидцы утверждают, что правоохранители приехали только через полчаса, хотя во время недавнего теракта на Лондонском мосту через 8 минут после начала резни стражи порядка перестреляли всех экстремистов.
В микроавтобусе, помимо шофера, находились еще 2 человека. Они, в отличие от мусульманских террористов-смертников, не хотели умирать, поэтому не пошли на толпу напролом, а сбежали.
Лидеры двух главных британских партий, лейбористы и консерваторы, принесли соболезнования пострадавшим ранним утром. Но мусульмане, собравшиеся у полицейского ограждения, требуют от властей не сожаления, а признания произошедшего терактом. Но пока, описывая события, обходятся без этого слова.
Фадул, очевидец: «Какой это несчастный случай? Он бы вышел, помог! А он наехал на людей, выбежал и стал добивать ножом».
Манчестере, они чувствуют ненависть, которая распространяется не то что на всех последователей ислама, а просто на всех, у кого темные кожа, волосы и глаза. В Манчестере прошел антимусульманский митинг. Националисты несли над толпой свиные головы.
Ислам, очевидец: «Они призывали к ответным действиям. Англичане говорили: давайте отомстим мусульманам, надо выгнать, выдавить их из нашей страны».
Сценарий переписан под копирку. Невозможно поверить, что это трагическое совпадение. Тот же белый микроавтобус, люди под колесами, удары в спину и грудь ножом, что на Вестминстерском и Лондонском мостах. Только в этот раз злоумышленник был не бородатый, а гладко выбритый, не брюнет, а блондин, и крики не «вот вам за Аллаха», а «я убью всех мусульман». Похоже, Лондон оказался зажатым между исламскими фанатиками и британскими националистами, которые объявили друг другу войну.
Мухаммед, очевидец: «Англичанин, белый, чисто выбрит. Желтые волосы. Совсем не похож на человека с Ближнего Востока. Типично английская или ирландская внешность. Лет 50–55. Сильный такой, качок».
Как передает корреспондент Лиза Герсон, водителя повалила и обезоружила толпа. Прохожие прижали злоумышленника к земле и дождались полицию. Очевидцы утверждают, что правоохранители приехали только через полчаса, хотя во время недавнего теракта на Лондонском мосту через 8 минут после начала резни стражи порядка перестреляли всех экстремистов.
В микроавтобусе, помимо шофера, находились еще 2 человека. Они, в отличие от мусульманских террористов-смертников, не хотели умирать, поэтому не пошли на толпу напролом, а сбежали.
Лидеры двух главных британских партий, лейбористы и консерваторы, принесли соболезнования пострадавшим ранним утром. Но мусульмане, собравшиеся у полицейского ограждения, требуют от властей не сожаления, а признания произошедшего терактом. Но пока, описывая события, обходятся без этого слова.
Фадул, очевидец: «Какой это несчастный случай? Он бы вышел, помог! А он наехал на людей, выбежал и стал добивать ножом».
Манчестере, они чувствуют ненависть, которая распространяется не то что на всех последователей ислама, а просто на всех, у кого темные кожа, волосы и глаза. В Манчестере прошел антимусульманский митинг. Националисты несли над толпой свиные головы.
Ислам, очевидец: «Они призывали к ответным действиям. Англичане говорили: давайте отомстим мусульманам, надо выгнать, выдавить их из нашей страны».
Сценарий переписан под копирку. Невозможно поверить, что это трагическое совпадение. Тот же белый микроавтобус, люди под колесами, удары в спину и грудь ножом, что на Вестминстерском и Лондонском мостах. Только в этот раз злоумышленник был не бородатый, а гладко выбритый, не брюнет, а блондин, и крики не «вот вам за Аллаха», а «я убью всех мусульман». Похоже, Лондон оказался зажатым между исламскими фанатиками и британскими националистами, которые объявили друг другу войну.
Комментарии