Действовал профессионально: следователи выясняют мотивы кратовского убийцы

В подмосковном Кратове ликвидирован преступник, который расстрелял людей. События в этом поселке несколько часов держали в напряжении всю округу. Спецназ пытался обезвредить преступника, который убил четверых, а потом забаррикадировался в частном доме и отказывался сдаться. В поселок пришлось даже стягивать бронетехнику.
Оцепление возле дома, из которого отстреливался преступник, еще не сняли. Правоохранители работали на месте всю ночь, в том числе саперы. По некоторым данным, преступник мог оставить в доме взрывные устройства. Но сейчас опасность миновала. И местным жителям позволили вернуться в свои дома.
Около 16:00 мужчина, вооруженный охотничьим карабином, ворвался в частную автомастерскую и открыл огонь. Якобы ему мешал доносившийся оттуда шум. Находившиеся там люди погибли на месте. После этого стрелок поджег здание и начал палить по прохожим. Тяжелые ранения получили три человека. Пострадавшая женщина позже умерла на операционном столе.
Вызванные на место сотрудники Росгвардии попытались штурмом взять забаррикадировавшегося преступника, тот в ответ открыл по ним огонь, в бойцов полетели гранаты. Легкие касательные ранения получили четыре человека. Воспользовавшись неудачной попыткой штурма, стрелок со всеми запасами скрылся в лесу.
Ликвидировать мужчину удалось ближе к полуночи. Несколько часов он профессионально отбивался от бойцов Росгвардии. Проведению спецоперации мешала плотная застройка и темное время суток. При этом стрельба, по словам очевидцев, практически не прекращалась. Свидетели также насчитали не меньше 14 взрывов. Но благодаря слаженным действиям полиции и Росгвардии преступника уничтожили.
Владимир Колокольцев, министр внутренних дел РФ: «На протяжении нескольких часов отстреливался, бросал гранаты. Всего было 14 взрывов. Соответственно пострадали четыре спецназовца. Но ранения легкие, ничто здоровью не угрожает. К сожалению, пострадало гражданское население, которое оказалось в зоне проведения спецмероприятия, и от рук преступника оно пострадало».
Нападавший — 50-летний Игорь Зенков, бывший сотрудник МЧС. В доме жил с парализованной матерью. По словам соседей, человек закрытый и конфликтный. Наблюдался в местной психиатрии. По некоторым данным, служил в Чечне и коллекционировал оружие и технику ВОВ. Но о том, что в доме мужчины хранится целый боевой арсенал, жители Кратова до вчерашнего дня даже не догадывались.
Пока непонятно, что побудило мужчину взяться за карабин. В момент нападения он был то ли в наркотическом, то ли в алкогольном опьянении. Кто-то утверждает, что у него могла быть белая горячка. Все это предстоит выяснить следователям.
Это уже второй случай массовой стрельбы в частном секторе. Неделю назад в Тверской области мужчина так же из охотничьего карабина застрелил девять человек. Причиной стал бытовой конфликт. Убийцей оказался электрик из Москвы. Таким образом тот пытался доказать собутыльникам свое умение стрелять.
Около 16:00 мужчина, вооруженный охотничьим карабином, ворвался в частную автомастерскую и открыл огонь. Якобы ему мешал доносившийся оттуда шум. Находившиеся там люди погибли на месте. После этого стрелок поджег здание и начал палить по прохожим. Тяжелые ранения получили три человека. Пострадавшая женщина позже умерла на операционном столе.
Вызванные на место сотрудники Росгвардии попытались штурмом взять забаррикадировавшегося преступника, тот в ответ открыл по ним огонь, в бойцов полетели гранаты. Легкие касательные ранения получили четыре человека. Воспользовавшись неудачной попыткой штурма, стрелок со всеми запасами скрылся в лесу.
Ликвидировать мужчину удалось ближе к полуночи. Несколько часов он профессионально отбивался от бойцов Росгвардии. Проведению спецоперации мешала плотная застройка и темное время суток. При этом стрельба, по словам очевидцев, практически не прекращалась. Свидетели также насчитали не меньше 14 взрывов. Но благодаря слаженным действиям полиции и Росгвардии преступника уничтожили.
Владимир Колокольцев, министр внутренних дел РФ: «На протяжении нескольких часов отстреливался, бросал гранаты. Всего было 14 взрывов. Соответственно пострадали четыре спецназовца. Но ранения легкие, ничто здоровью не угрожает. К сожалению, пострадало гражданское население, которое оказалось в зоне проведения спецмероприятия, и от рук преступника оно пострадало».
Нападавший — 50-летний Игорь Зенков, бывший сотрудник МЧС. В доме жил с парализованной матерью. По словам соседей, человек закрытый и конфликтный. Наблюдался в местной психиатрии. По некоторым данным, служил в Чечне и коллекционировал оружие и технику ВОВ. Но о том, что в доме мужчины хранится целый боевой арсенал, жители Кратова до вчерашнего дня даже не догадывались.
Пока непонятно, что побудило мужчину взяться за карабин. В момент нападения он был то ли в наркотическом, то ли в алкогольном опьянении. Кто-то утверждает, что у него могла быть белая горячка. Все это предстоит выяснить следователям.
Это уже второй случай массовой стрельбы в частном секторе. Неделю назад в Тверской области мужчина так же из охотничьего карабина застрелил девять человек. Причиной стал бытовой конфликт. Убийцей оказался электрик из Москвы. Таким образом тот пытался доказать собутыльникам свое умение стрелять.
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