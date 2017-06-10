«Голова уже поехала»: соседи рассказали о подмосковном стрелке

В подмосковном поселке Кратово продолжается операция по задержанию мужчины, который открыл огонь по людям. Жители поселка рассказали о стрелке.
По словам Ольги и Татьяны Потаповых, Игорь Зенков всегда был странным и замкнутым. Как говорят соседи, они не слышали, чтобы он служил в Чечне, как сообщают некоторые СМИ.
Ольга: «Он всегда был немного чудноватый. Когда по телевизору говорили, что от него невозможно такого ожидать, мы послушали и подумали: наоборот — от таких людей можно. Просто голова у человека уже поехала».
Женщины рассказали, что у Зенкова были ссоры с соседями, но конкретных причин сегодняшнего конфликта они не знают.
По последним данным, в результате стрельбы в подмосковном поселке Кратово погибли четыре человека. Стрелок, которому удалось сбежать с места преступления, обнаружен на одной из улиц поселка и блокирован.
Ольга: «Он всегда был немного чудноватый. Когда по телевизору говорили, что от него невозможно такого ожидать, мы послушали и подумали: наоборот — от таких людей можно. Просто голова у человека уже поехала».
Женщины рассказали, что у Зенкова были ссоры с соседями, но конкретных причин сегодняшнего конфликта они не знают.
По последним данным, в результате стрельбы в подмосковном поселке Кратово погибли четыре человека. Стрелок, которому удалось сбежать с места преступления, обнаружен на одной из улиц поселка и блокирован.
Комментарии