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  • 10.06, 22:54
    «Голова уже поехала»: соседи рассказали о подмосковном стрелке. задержание, Московская область, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Голова уже поехала»: соседи рассказали о подмосковном стрелке

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    «Голова уже поехала»: соседи рассказали о подмосковном стрелке

    «Голова уже поехала»: соседи рассказали о подмосковном стрелке

    «Голова уже поехала»: соседи рассказали о подмосковном стрелке

      В подмосковном поселке Кратово продолжается операция по задержанию мужчины, который открыл огонь по людям. Жители поселка рассказали о стрелке.

      По словам Ольги и Татьяны Потаповых, Игорь Зенков всегда был странным и замкнутым. Как говорят соседи, они не слышали, чтобы он служил в Чечне, как сообщают некоторые СМИ.

      Ольга: «Он всегда был немного чудноватый. Когда по телевизору говорили, что от него невозможно такого ожидать, мы послушали и подумали: наоборот — от таких людей можно. Просто голова у человека уже поехала».

      Женщины рассказали, что у Зенкова были ссоры с соседями, но конкретных причин сегодняшнего конфликта они не знают.

      По последним данным, в результате стрельбы в подмосковном поселке Кратово погибли четыре человека. Стрелок, которому удалось сбежать с места преступления, обнаружен на одной из улиц поселка и блокирован.

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