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  • 10.06, 19:52

    Число погибших при стрельбе в Подмосковье возросло до четырех

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    • Фото РИА Новости, Штокал Алексей
    Число погибших при стрельбе в Подмосковье возросло до четырех

    Число погибших при стрельбе в Подмосковье возросло до четырех

    Число погибших при стрельбе в Подмосковье возросло до четырех
  • Фото РИА Новости, Штокал Алексей

    • Жертвами стрельбы в поселке Кратово Раменского района Подмосковья стали четыре человека. Еще три человека ранены.

    Как сообщили ТАСС в экстренных службах, «на территории домовладения, с которого ведется стрельба, обнаружены тела еще двух убитых».

    Из сообщения экстренных служб: «Таким образом, общее число погибших составляет четыре человека».

    Отмечается, что полицейские пока не могут эвакуировать тела, так как по стражам порядка также ведется стрельба.

    В доме, откуда ведется стрельба, проживают четыре семьи. Как рассказали очевидцы, стрелок служил в Чечне во время вооруженного конфликта, в настоящее время проживает с матерью. Соседи утверждают, что мужчина страдает психическим расстройством.

    Пока обезвредить стрелка не удается. Стрельба продолжается, бойцы Росгвардии предпринимают попытку штурма дома. Место ЧП оцеплено.

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