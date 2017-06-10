Число погибших при стрельбе в Подмосковье возросло до четырех

Жертвами стрельбы в поселке Кратово Раменского района Подмосковья стали четыре человека. Еще три человека ранены.
Как сообщили ТАСС в экстренных службах, «на территории домовладения, с которого ведется стрельба, обнаружены тела еще двух убитых».
Из сообщения экстренных служб: «Таким образом, общее число погибших составляет четыре человека».
Отмечается, что полицейские пока не могут эвакуировать тела, так как по стражам порядка также ведется стрельба.
В доме, откуда ведется стрельба, проживают четыре семьи. Как рассказали очевидцы, стрелок служил в Чечне во время вооруженного конфликта, в настоящее время проживает с матерью. Соседи утверждают, что мужчина страдает психическим расстройством.
Пока обезвредить стрелка не удается. Стрельба продолжается, бойцы Росгвардии предпринимают попытку штурма дома. Место ЧП оцеплено.
Из сообщения экстренных служб: «Таким образом, общее число погибших составляет четыре человека».
Отмечается, что полицейские пока не могут эвакуировать тела, так как по стражам порядка также ведется стрельба.
В доме, откуда ведется стрельба, проживают четыре семьи. Как рассказали очевидцы, стрелок служил в Чечне во время вооруженного конфликта, в настоящее время проживает с матерью. Соседи утверждают, что мужчина страдает психическим расстройством.
Пока обезвредить стрелка не удается. Стрельба продолжается, бойцы Росгвардии предпринимают попытку штурма дома. Место ЧП оцеплено.
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