Источник: два человека погибли в результате стрельбы в Подмосковье

Бойцы СОБРа Росгвардии начали штурм дома в поселке Кратово Раменского района Подмосковья, откуда велась стрельба по прохожим.
Как передает ТАСС, стрелок в ответ открыл стрельбу по сотрудникам спецподразделения, до этого он бросил две гранаты.
Ранее сообщалось, что мужчина открыл огонь по прохожим в поселке Кратово. По разным данным, пострадали от двух до трех человек. По данным осведомленных источников, два человека погибли.
Из сообщения ГУ МВД по Московской области: «По предварительной информации, в поселке Кратово мужчина 1967 года рождения с территории своего домовладения открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья. В результате стрельбы несколько человек получили ранения различной степени тяжести, они госпитализированы».
Место ЧП оцеплено. Вместе с тем жильцы соседних домов прячутся в подвалах, это порядка 20 человек. Пока нет возможности их эвакуировать, так как мужчина на протяжении часа вел беспорядочную стрельбу из двуствольного ружья.
Ранее сообщалось, что мужчина открыл огонь по прохожим в поселке Кратово. По разным данным, пострадали от двух до трех человек. По данным осведомленных источников, два человека погибли.
Из сообщения ГУ МВД по Московской области: «По предварительной информации, в поселке Кратово мужчина 1967 года рождения с территории своего домовладения открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья. В результате стрельбы несколько человек получили ранения различной степени тяжести, они госпитализированы».
Место ЧП оцеплено. Вместе с тем жильцы соседних домов прячутся в подвалах, это порядка 20 человек. Пока нет возможности их эвакуировать, так как мужчина на протяжении часа вел беспорядочную стрельбу из двуствольного ружья.
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