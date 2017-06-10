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  • 10.06, 19:52

    Источник: два человека погибли в результате стрельбы в Подмосковье

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    Источник: два человека погибли в результате стрельбы в Подмосковье

    Источник: два человека погибли в результате стрельбы в Подмосковье

    Источник: два человека погибли в результате стрельбы в Подмосковье
  • Фото: ГородОК | Раменское | Жуковский /vk.com

    • Бойцы СОБРа Росгвардии начали штурм дома в поселке Кратово Раменского района Подмосковья, откуда велась стрельба по прохожим.

    Как передает ТАСС, стрелок в ответ открыл стрельбу по сотрудникам спецподразделения, до этого он бросил две гранаты.

    Ранее сообщалось, что мужчина открыл огонь по прохожим в поселке Кратово. По разным данным, пострадали от двух до трех человек. По данным осведомленных источников, два человека погибли.

    Из сообщения ГУ МВД по Московской области: «По предварительной информации, в поселке Кратово мужчина 1967 года рождения с территории своего домовладения открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья. В результате стрельбы несколько человек получили ранения различной степени тяжести, они госпитализированы».

    Место ЧП оцеплено. Вместе с тем жильцы соседних домов прячутся в подвалах, это порядка 20 человек. Пока нет возможности их эвакуировать, так как мужчина на протяжении часа вел беспорядочную стрельбу из двуствольного ружья.

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